DRAMA U BEOGRADSKOJ KANCELARIJI: Dobio otkaz pa krenuo ka prozoru, kolega ga u POSLEDNJOJ SEKUNDI povukao nazad! Ispovest koja kida dušu

„Sve se srušilo u sekundi, čuo sam samo eho reči da sam višak.“

Beograđanin koji je zbog gubitka posla pokušao da digne ruku na sebe, otkriva potresne detalje drame iz kancelarije. Da nije bilo jednog kolege i njegovog čvrstog stiska, danas ne bi bio živ da ispriča kako mu je, samo par nedelja kasnije, jedan poziv potpuno promenio sudbinu.

U srcu Beograda, u jednoj od mnogih poslovnih zgrada, odigrala se drama koja je mogla imati tragičan završetak. Iako je insistirao na anonimnosti, ovaj čovek je odlučio da progovori kako bi podsetio sve da izlaz uvek postoji, čak i kada se čini da su sva vrata zatvorena.

Sekunda između života i smrti

Sve je počelo običnim sastankom koji se pretvorio u košmar.

Sećam se tog dana kao da je juče bio. Stajao sam preko puta menadžera i rečenica "moramo da raskinemo ugovor" odzvanjala mi je u glavi. U tom trenutku nisam osećao ništa, sve se zaglušilo. Proradio je bes očaja. Nisam znao šta ću, ni kuda ću – počinje on svoju priču.

U trenucima rastrojstva, beli zidovi kancelarije postali su mu tesni, a jedini izlaz video je u ambisu.

Ustao sam i krenuo ka prozoru. U sekundi sam pomislio da je kraj jedini izlaz. Da nije bilo kolege pored mene, koji me je bukvalno uhvatio za ruku i povukao rekavši: "Čekaj, polako, daj da razgovaramo", ja danas ne bih bio ovde. Dugujem mu život. Taj jedan njegov trzaj podsetio me je da postoji nešto više.

Neverovatan obrt: Stigao posao iz snova!

Ironija sudbine pobrinula se da se njegova priča ne završi u tami. Samo par nedelja nakon što je mislio da mu je karijera uništena, usledio je neočekivan telefonski poziv.

Pozvali su me i rekli da imaju posao baš za mene. Pozicija iz snova, bolji uslovi, bolja plata. Nikada nisam verovao da ću dobiti takvu priliku. Danas na taj otkaz gledam kao na blagoslov, iako je u tom trenutku delovao kao kraj sveta.

"Nijedan posao ne vredi vašeg života"

Danas ovaj Beograđanin živi novi život, ispunjen nadom i zahvalnošću. Za sve one koji se trenutno nalaze u sličnoj situaciji, on ima jasnu poruku:

Otkaz nije kraj sveta! Nijedan posao, nijedna plata i nijedan šef nisu vredni vašeg života. Ako se osećate slomljeno, razgovarajte sa nekim. Videćete, uvek postoji svetlo na kraju tunela. Biće bolje, samo verujte u sebe.

VAŽNO: POTRAŽITE POMOĆ

Ako prolazite kroz težak period ili razmišljate o dizanju ruke na sebe, niste sami. Postoje ljudi koji vam mogu pomoći:

SOS telefon za prevenciju samoubistva: 0800/300-303 (Besplatan poziv, dostupan 24h)

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević": 011/3636-462

Autor: Dalibor Stankov