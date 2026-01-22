DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na listi samo ove 3 opštine, a spisak nikad duži

EDB Beograd za danas je planirala radove na području 3 beogradske opštine.
Spisak isključenja struje
Zemun
08:00 - 16:00 SOKO SALAŠ : bb,bb,2-12,20,1-13, STARI SOKO SALAŠ: 2,14A,1-1A, Naselje UGRINOVCI: 22 OKTOBRA: 2-42,46-50,54-60,1-69,73-75,81-91,99-103, ADAMA PRIBIĆEVIĆA: 10,22,30-32,38-44,48,1-5,9-11,15,21-23,27,35-43, BEGEČKA: 2-8,14-16,20-26,30,34,38,42-46,58-60,68,72,1A-3,7,11,15-17,27-31,35,43,55-59,63,71, BEOGRADSKA: 114-170,101-109,113-129, BOGDANA STOJSAVLjEVIĆA: 2-12,18,22-26,36-48,3-19,23-33,43-47, BOVANSKA: 2-10,14-16,20,28-30,34-44,52,1,7,11,17-23,27-35,39-41,53, BUDA BUDISAVLjEVIĆA: 20-22,28,34-36,46-52,60-72,1-5,15,25-27,31,35,39,45,53,59-61, ČEDE DR MARINKOVA : 2-4,8-12,9-9A, ČEHA STAVELA: 4,26,23, DR ĐORĐA ŠUICE: 4-18, DUŠANA LETICE : 8,5-7, EPISKOPA SAVE TRLAJIĆA: 2-6,12-16,20-28,38,46-48,54,58,62-64,1A,7-13,17,23,29-39,49-51,55-69, GAVRA RODIĆA: 4-8, GROBLjANSKA: 2-48,52-84,88-106,110,126-132,1-103,119,133-135, IVANA SUBOTIĆ SINĐELIĆA: 8-12,16,20-22,1-17, KOSANČIĆ IVANA: 10-108, KRIVAJSKA: 36,44-48,68B, MATA KOSOVCA: 5-7, MIHAILA RADOSAVLjEVIĆA: 2-4,10-34,1-5,9-17,21-31,35,41-41A, MILANA RADEKE: 2,8-14,26-30,36-42,50,56,60,78-82,1,5-9,15,21-25,29,37-39,43-47,53,59,67-71,75,79, MIRKA KOROLIJE: 2,12, MOJSIJA LAZAREVIĆA: 2,1,9-23,31-33,39-47,51,59-67, MOROVIĆKIH ŠUMA: 2,8-26,30-44,50-52,56,60,64,68-70,13-15,21-27,31-41,45-51,55,61-65,75, NIKOLE BEGOVIĆA: 2-28,36-40,44-48,56,1-15,19-33,37-49,53A, NIKOLE ZORIĆA : 2,6-10,16-18,1-17, NOVA 16: 1-11, OBEDSKA: 2-6,10-30,36-48,52-54,3-27,31,37,47-53, OSTROŽINSKOG: 8,14,20-28,36,40-52,1,5-23,29,33-43,49-51, PARTIZANSKA: 228-230, PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA 1 DE: 28-30,34-36,31,35, PROTE MIHAILA PEJIĆA: 2,8,20,24,32,36-38,19-21,33,37,41, SAVKE SUBOTIĆ: 2-4,8-12,18-20,24-38,42-44,48-52, SEKULE VITKOVIĆA: 2-6,10-18,22-30,34-38,42,46-48,52-56,60-62,5,9,17-33,37-47,53-59,65-67, ŠKOLSKA: 68,72,76,88,120-126,132,136,148,81-83,97-99,103,109,113,119,133-143,149, SOMBORSKIH SALAŠA: 2,8-12,18-28,32,36-38,56-60,66,70,80,84,7-9,17,25-29,35-39,43,47,55-57,65-71,79, SPIRIDONA JOVIĆA: 2-4,8-24,32,38-42,48,11-21,31,35-37,43-47, SREMSKA: 2-22A,1-23, STANKA KORAĆA: 4,8-10,14-22,26-30,34-36,40-42,46,1,5,9-15,19-25,31-33,37-39,43-45, STANKA OPAČIĆA-ĆANICE: 4,10-12,16-22,28,32,38-42,48,3-5,9,13,21-23,31-33,45-47, STEFANA KNEŽEVIĆA: 2-6,12,20-22,28-36,72,78-80,88,92,1-9A,13-21,87A,95, SVETOZARA BOROJEVIĆA OD BOJNE: 12,18-20,26-28,32,48,52-56,5-7,15,23-25,37, TIHOMIRA TRAJKOVIĆA-DžOJE: 2-50,1-45, TRIANDAFILA DUKE: 2,6,28,34-36,40-44,5-7,11,15-19,23-25,31,39-43, UČITELjA CVEJE: 8,12,16,20-24,1a-5, UČITELjICE RUŽICE: 4-8,1-1A,5, USKOČKA: 2-14,1-7, VLADE OBRADOVIĆA: 4-32,1-27, VLADISLAVA STOJKOVIĆA : 2,12-26,3,11-15,19,27-29, ZEMUNSKA: 4-26Z,32,46-48,58-68,76,128-134,148-150,154-164,170-176,208-210B,214,1-31,121C-121M,127A,149-155F,159-161G,167,171-173O,193-195Ž,201-201A,209-217,227b,233-235,265-267, ZEMUNSKA 6 DEO: 62I, ŽIVKA STOJSAVLjEVIĆA: 6,10-12,18-20,32-40,5,13-21,29-31,35-37,43, ZORICE DRAGAŠ: 2-6,10-12,1-5,13-15,19-31,39-41,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Stubline: DORĆOLA: 158,168,172,176,161-167A,171-179,261, STUBLINE: 175, Naselje TRSTENICA: AŠKOVIĆA KRAJ: 52A-54A,66A,69A, DUBRAVE: 95, GORNjI KRAJ: 38,50,72,78-82,86-94A,100-102,110-112,116-120,126-132B,140,174,9,53-55A,69,73-73A,81-93,97A-103,107-109A,113-117,121-123A,131-133A,137,227, JARUGA: 76, JEVTIĆA KRAJ: 86B,75,81B, KALINČEVIĆA KRAJ: 26-30,144B,25-25B, KARIĆA KRAJ: 0,42A,56-58A,64-66,134A,150,65,109,127A, KOD DOMA: 26-30,46,134,186A,194,21C,27-29,37-37,127,135-137B,149,187-189,195,203, KOD ŠKOLE: 140A,37,133, MOJSILOVIĆA KRAJ: 4A-18,22-22A,26,1-5,9,13-19A,23-25, PREKO BARE: 0,24,28A-28B,32,36A-42,52-54A,58-60,66A-66C,7,19A,23A-27B,33-39G,43-49,53-61, SUVODANj: 0,200B-200C,197-197C,205,209, TANjA: 124,130,152G,182-190,194,200-202,25,125,159,181-181A,185-193,199A-201A, TRSTENICA NEMA NAZIV: 70,200,69-71,75,183,201, VIĆENTIĆA KRAJ: 126-128,127A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 186A,169,
Surčin
10:00 - 11:00 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 108-116,95-97, NIKOLE ZRINjSKOG: 23, OBREŠKA : 6-14,1-21,
08:00 - 16:00 Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8,12-22,32,3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6,10-12,16,5,105,16-18,59,81,91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2,1-3, DOBANOVAČKA: 2-30,34-66,96,100-102,124,3-25,33-37,43,51-61,87,93,97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,1-15,19-23, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,38-40,62,1-7A,15-17,21,31,35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6,1-3, GLAVNA: BB,2-20,24-48,52-88,92,96,100-118,122-124,128-134,142,152,156,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,1-5,9-61,65-115,121-131,135-137,141,159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4,8-30,34,38,1-47,51, IVE ANDRIĆA : BB,8-8a,12-16,20-22,26,32,48b-48lj,9-17, JAVORSKA: bb,4,24-26,32-34,7,19, JEDANAESTOG OKTOBRA: 2-56,60-144,1-17,21-121,125-149,153-167, MAKSIN SOKAK: 2-22,1-11, NADE BUBNIĆ: 2,8,16,22,26-38,1,5-13,19-23, NIKOLE TESLE: 2-20,5,9-15,19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4,1-11, OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Radeta Jotića : 10-12,22,36,44,48-54,66,1,5-7,11-15,19-23A,31-33,37-43,47, Ranka Radišića : 2-6,10-12,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14,18-20,26-34,38-94,102A-104,108,11-17B,21-51,57,65-71,81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,1-25a,29,33-39,45-53,57,85, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VUKA KARADžIĆA: 2-18,1-9,13-13A, Naselje DOBANOVCI: ANĐELKA ČOBANOVIĆA: 2-16,20-56,60-106,1-47,51-55,61-91,103-107,115,121-123,129, ARHIMEDOVA: 2-6,16-40,11, AUTOPUT BG-ŠID: 565, BEOGRADSKA: bb,bb,6-8,12,16-22,28,42,64,72,7-9a,67-71,81,95-95C, BRAĆE NASTIĆ: 26-54,19-39, BRAĆE VRANjEŠ: 2-6,10-12,20-22,32-36,5-29,33-49,53, BRANISLAVA NUŠIĆA: 8, BRANKA RADIČEVIĆA: 2-16,24-30,1-5,11-33,37-45,49-51, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10,14-20,24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, FRUŠKOGORSKA: 31, GROBLjANSKA: 2-30,34,40-44,48-58,64-68,72-84,94-98,102-114,120-122,126-132,136-136,140-142,1-5,9-11,15-23,27-73, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, LOLE RIBARA: 2-14,18-122,126-134,142-142D,1-7,11-95,99,103-107,111-113,121,127-129, LOVAČKA: bb,2,6-14,18-28,32-34,40-40A,48,54,64,108-108A,138A-138D,1-9,15-31,35-37,55,123, MARŠALA TITA: bb,bb,2-6,10-52,56-118A,122-218,226-226A,1-43,47-119,123-185,191-195,203,211,217-219,223-223N, MOKRANjČEVA: 3, MORAVSKA: 2-6,14-16,22-32,36-84,1-47,51,55,59,63-75,81-83B,87-99, NADEŽDE PETROVIĆ: 2-54,1-43,47-55, PARTIZANSKOG KURIRA: 4-8A,1-3, PETNAESTOG OKTOBRA: 6-32,13-39, PRVOMAJSKA: 6,10-14,20-28,1-5,9-35A, SESTARA RADOVANOVIĆ: 2-14,1-27, SLOVAČKA: 2-18,22-44,48-56,60-72,82-108,112-124,1,5,9,21-25,29-35A,43,47,53-55,59,63,95-103,109-113,117-127, SOKOLSKA: 7-31,47-47G, SPORTSKA: 2-48,54,3-7A,11-69,73, SRETENjSKA: 17,23,27-29,43, STEVE JOVANOVIĆA: 4-8,12-22,26-64,68-90,94-104,108,1,5-25a,29-33,37-91,95,99-99A,111-119, STRAŽILOVSKA: 6-12, SVETOGORSKA: 6-10,14-18,22-26,30,1-9,13-15, UGRINOVAČKA: BB,2A-126,130-142,230-230,1-35,39-121,125-139, VLADE VUJIĆA: 2-42,46-48,1-33,37-39, VRANjSKA: 2-8,12-18,1,7,11-15, ŽARKA JELIĆA: 2-32,36-36A,42-42,46,50-50A,56-80,84-92,104,1-47A,53-67,71-83, ZEMUNSKA: 2-54,154-168,172,176-186,1-19,23-41,139-175, ŽITNA: 20,9,15,19-27,35, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33, Naselje SURČIN: ŽELEZNIČKA: 131,
Autor: A.A.