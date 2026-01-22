AKTUELNO

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Planirani vodovodni radovi u delu opštine Stari grad

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, danas će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u Ulici despota Đurđa, na delu od Braće Baruh do Cara Uroša.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

