AKTUELNO

Beograd

Hitna pomoć imala 88 intervencija: Evo zbog čega su ljudi najčešće zvali

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, kao i stariji sugrađani, zbog padova u kući.

U Beogradu se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda - gaženje pešaka na Banovom brdu, u kojoj je jedna žena teško povređena, saopšteno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.40 sati u Požeškoj ulici, kada je žena (63) na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.

Autor: A.A.

#Hitna pomoć

#Intervencije

POVEZANE VESTI

Društvo

Hitna pomoć imala pune ruke posla: Čak 111 intervencija u toku noći, evo ko se najviše javljao tražeći pomoć

Beograd

Noć bez udesa u Beogradu: Hitna pomoć obavila 140 intervencija

Beograd

Hitna imala pune ruke posla: Tokom noći u Beogradu bilo je 120 intervencija, evo ko se najviše javljao za pomoć

Beograd

Hitna pomoć imala pune ruke posla: Više od 130 intervencija tokom noći

Beograd

HITNA POMOĆ IMALA PUNE RUKE POSLA: Više od 100 intervencija protekle noći

Hronika

Pune ruke posla za Hitnu pomoć: Noć za nama obeležio napad nožem i 120 intervencija