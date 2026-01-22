AKTUELNO

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Objavljenje tačne adrese i vreme isključenja

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Novi Beograd.

Kako su naveli, do prekida će doći zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini.

Potrošači u Smolućskoj ulici (svi brojevi od 2 do 16) i u ulici Partizanske avijacija (svi brojevi od 4 do 18), ostaće bez vode do 20 časova.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Opština

#Voda

#Vodovod i kanalizacija

#nestanak vode

