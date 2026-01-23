Od sutra izmene u saobraćaju: Naredna 3 dana ova linija menja trasu

Tokom izvođenja radova na izgradnji gasnog kućnog priključka u zoni raskrsnice ulica Milana Blagojevića Španca i Blagojevićev prolaz (faza 2), od 24. do 26. januara doći će do promena u radu linije 34, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Milana Blagojevića Španca u visini zone raskrsnice sa Ulicom Blagojevićev prolaz, u dužini od 15 metara, zbog čega će biti onemogućeno kretanje vozila javnog prevoza.

Vozila sa linije 34 saobraćaće u oba smera trasom: Mihaila Avramovića - Pivljanina Baje - Velisava Vulovića - Pere Velimirovića i dalje redovnom trasom, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća i privremena stajališta:

U smeru ka Ulici Pere Velimirovića stajalište "Velisava Vulovića 1", koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, u izgrađenoj poluniši preko puta objekta sa kućnim brojem 11, odnosno neposredno ispred pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone ukrštanja sa prilazom kućnim brojevima 14–22, gledano u smeru ka Ulici Pere Velimirovića; stajalište "Astana", koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, preko puta objekta sa kućnim brojem 1, odnosno pet metara ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zone raskrsnice sa Ulicom Astana, gledano u smeru ka Ulici Pere Velimirovića.

U smeru ka Topčiderskom brdu vozila će koristiti:

Stajalište "Pere Velimirovića 1", koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, ispred objekta sa kućnim brojem 29, odnosno 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom Pere Velimirovića; stajalište "Astana”, koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone raskrsnice sa Ulicom Astana, gledano u smeru ka Topčiderskom brdu "Velisava Vulovića 1", koje se uspostavlja u Ulici Velisava Vulovića, 20 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone ukrštanja sa prilazom kućnim brojevima od 14 do 22, gledano u smeru ka Topčiderskom brdu.

