VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Od danas radovi na Kanarevom brdu, menja se trasa linije 34! Evo kuda će prolaziti vozila

Zbog hitnih radova na izgradnji gasnog priključka na raskrsnici ulica Milana Blagojevića Španca i Blagojevićev prolaz, od subote 24. do ponedeljka 26. januara, menja se režim rada linije 34 javnog prevoza.

Ulica Milana Blagojevića Španca biće potpuno zatvorena za saobraćaj u zoni radova, zbog čega će vozila sa linije 34 saobraćati izmenjenom trasom u oba smera.

Nova trasa linije 34:

Vozila će se kretati sledećim ulicama: Mihaila Avramovića — Pivljanina Baje — Velisava Vulovića — Pere Velimirovića i dalje redovnom trasom.

Gde su privremena stajališta?

Kako bi se putnicima olakšalo kretanje, uspostavljena su privremena stajališta:

U smeru ka ulici Pere Velimirovića:

"Velisava Vulovića 1" (prekoputa broja 11).

"Astana" (prekoputa broja 1).

U smeru ka Topčiderskom brdu:

"Pere Velimirovića 1" (ispred broja 29).

"Astana" (20 metara posle pešačkog prelaza kod raskrsnice sa ul. Astana).

"Velisava Vulovića 1" (kod prilaza brojevima 14-22).

Radovi se završavaju u ponedeljak, kada se očekuje normalizacija saobraćaja na ovoj deonici.

KRATKI INFO ZA PUTNIKE:

Linija: 34

Period: 24.01. – 26.01.

Razlog: Radovi na gasovodu.

Lokacija: Kanarevo brdo.

Autor: Dalibor Stankov