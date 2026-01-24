VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Od danas radovi na Kanarevom brdu, menja se trasa linije 34! Evo kuda će prolaziti vozila

Zbog hitnih radova na izgradnji gasnog priključka na raskrsnici ulica Milana Blagojevića Španca i Blagojevićev prolaz, od subote 24. do ponedeljka 26. januara, menja se režim rada linije 34 javnog prevoza.
Ulica Milana Blagojevića Španca biće potpuno zatvorena za saobraćaj u zoni radova, zbog čega će vozila sa linije 34 saobraćati izmenjenom trasom u oba smera.
Nova trasa linije 34:
Vozila će se kretati sledećim ulicama: Mihaila Avramovića — Pivljanina Baje — Velisava Vulovića — Pere Velimirovića i dalje redovnom trasom.
Gde su privremena stajališta?
Kako bi se putnicima olakšalo kretanje, uspostavljena su privremena stajališta:
U smeru ka ulici Pere Velimirovića:
"Velisava Vulovića 1" (prekoputa broja 11).
"Astana" (prekoputa broja 1).
U smeru ka Topčiderskom brdu:
"Pere Velimirovića 1" (ispred broja 29).
"Astana" (20 metara posle pešačkog prelaza kod raskrsnice sa ul. Astana).
"Velisava Vulovića 1" (kod prilaza brojevima 14-22).
Radovi se završavaju u ponedeljak, kada se očekuje normalizacija saobraćaja na ovoj deonici.
KRATKI INFO ZA PUTNIKE:
Linija: 34
Period: 24.01. – 26.01.
Razlog: Radovi na gasovodu.
Lokacija: Kanarevo brdo.
Autor: Dalibor Stankov