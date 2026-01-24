BURNA NOĆ U BEOGRADU: Tri devojke povređene kod Ušća, policija na putu za Sremčicu zatekla BIZARNU SCENU!

Beogradske ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla protekle noći. U nekoliko saobraćajnih nezgoda i tuča bilo je povređenih, a jedna intervencija ostavila je lekare u čudu.

Sve je počelo nešto posle dva sata ujutru kod tržnog centra "Ušće", gde je došlo do sudara u kojem su povređene tri mlađe ženske osobe.

Udes kod Ušća i misterija u Sremčici

Tri devojke, koje su zadobile lakše telesne povrede u nezgodi kod TC Ušće, odmah su prevezene u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Međutim, mnogo čudnija situacija dogodila se sat vremena ranije. Hitna pomoć je dobila poziv o udesu na putu za Sremčicu, na lokaciji Krive njive. Kada je ekipa pod rotacijom stigla na lice mesta – nije zatekla nikoga! Niti je bilo vozila, niti povređenih, što je ovaj poziv učinilo jednom od misterija protekle noći.

Alkoholisana stanja i tuče

Noć u prestonici nije prošla ni bez incidenata. Lekari su intervenisali nekoliko puta zbog povreda zadobijenih u tučama, dok je veći broj osoba u teškom alkoholisanom stanju prevezen na odeljenje toksikologije VMA.

Ukupno je obavljeno 128 intervencija, od kojih 15 na javnim mestima. Najviše su se javljali hronični bolesnici sa srčanim i respiratornim problemima.

IZVEŠTAJ HITNE POMOĆI:

TC Ušće (02:03h): Tri devojke povređene, prebačene u Urgentni.

Sremčica (01:24h): Dojava o udesu, ekipa zatekla prazan put.

VMA: Više osoba na trežnjenju i saniranju povreda iz tuča.

Autor: Dalibor Stankov