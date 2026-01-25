BESPLATAN BALET NA VOŽDOVCU: Šumice otvaraju vrata za male balerine – evo kako da prijavite dete!

Sjajne vijesti stižu za sve roditelje malih princeza! Ustanova Voždovački centar „Šumice” organizuje besplatne časove baleta namijenjene devojčicama uzrasta od tri do šest godina.

Ovaj program osmišljen je kako bi najmlađe sugrađanke kroz igru i ples razvile muzikalnost, koordinaciju i gracioznost, učeći prve baletske korake u sigurnom i podsticajnom okruženju.

Kada i gde?

Časovi će se održavati svakog četvrtka u terminu od 17 do 18 časova. Program zvanično počinje 29. januara, a devojčice će imati priliku da sa stručnim instruktorima pripremaju koreografije prilagođene njihovom uzrastu.

Kako se prijaviti?

Roditelji koji žele da upišu svoju djecu, prijave mogu izvršiti od ponedeljka, 26. januara.

Vrijeme prijava: Radnim danima od 9 do 15 časova.

Način prijave: Popunjavanjem formulara na info-pultu centra „Šumice”.

Kontakt telefon: Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 066/8085-940.

Ovo je izvrsna prilika da vaše dete zakorači u svet umetnosti bez ikakvih troškova, zato požurite sa prijavama jer je broj mesta verovatno ograničen!

Autor: Dalibor Stankov