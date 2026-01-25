AKTUELNO

Beograd

BESPLATAN BALET NA VOŽDOVCU: Šumice otvaraju vrata za male balerine – evo kako da prijavite dete!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Sjajne vijesti stižu za sve roditelje malih princeza! Ustanova Voždovački centar „Šumice” organizuje besplatne časove baleta namijenjene devojčicama uzrasta od tri do šest godina.

Ovaj program osmišljen je kako bi najmlađe sugrađanke kroz igru i ples razvile muzikalnost, koordinaciju i gracioznost, učeći prve baletske korake u sigurnom i podsticajnom okruženju.

Kada i gde?

Časovi će se održavati svakog četvrtka u terminu od 17 do 18 časova. Program zvanično počinje 29. januara, a devojčice će imati priliku da sa stručnim instruktorima pripremaju koreografije prilagođene njihovom uzrastu.

Kako se prijaviti?

Roditelji koji žele da upišu svoju djecu, prijave mogu izvršiti od ponedeljka, 26. januara.

Vrijeme prijava: Radnim danima od 9 do 15 časova.

Način prijave: Popunjavanjem formulara na info-pultu centra „Šumice”.

Kontakt telefon: Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 066/8085-940.

Ovo je izvrsna prilika da vaše dete zakorači u svet umetnosti bez ikakvih troškova, zato požurite sa prijavama jer je broj mesta verovatno ograničen!

Autor: Dalibor Stankov

#Balet

#Beograd vesti

#Voždovac

#balet za decu

#beograd za decu

#besplatne radionice

#besplatni časovi

#roditeljstvo

#voždovački centar šumice

#Šumice

POVEZANE VESTI

Showbiz

ŠOKANTNO! Glumac krvav i zgubljen! U ovakavom izdanju nikada niste videli Tom Kruza! Evo šta se zapravo desilo sa njim! (FOTO)

Horoskop

5 ZNAKOVA ZODIJAKA KOJI ĆE DOŽIVETI FINANSIJSKI USPEH 2026. GODINE: Vrata bogatstva se otvaraju, jedan datum SVE menja

Društvo

BESPLATNA PRIPREMA ZA MALU MATURU NA VOŽDOVCU: Evo kako da se prijavite

Beograd

DETE (4) IZGUBLJENO U BEOGRADU Bez roditelja pronađeno ispod Brankovog mosta NIJE ZNAO DA KAŽE KO JE NI ZAŠTO JE TU

Beograd

Opština Palilula dodeljuje dečija auto-sedišta

Društvo

EVO KAKO ĆE SE KRETATI NEVREME IZ SATA U SAT: Snežni i kišni oblaci iznad Srbije! RHMZ upalio najviši nivo UPOZORENJA