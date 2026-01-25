VAŠIH 15 MINUTA JE NEČIJE CELO DOŽIVOTNO: Velika akcija davanja krvi širom Beograda – evo gde će biti autobusi!

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je poziv svim punoletnim sugrađanima da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi.
Pored Instituta u Svetog Save 39 (radnim danima 7–19h, subotom 8–15h), krv možete dati na brojnim lokacijama širom grada:
Ponedeljak, 26. januar
Stadion FK Crvena zvezda: 10:00 – 18:00h
PU „Dečja kuća Bubamarica”: 11:00 – 15:00h
Sreda, 28. januar
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”: 08:00 – 13:00h
JKP „Gradska čistoća”: 09:00 – 14:00h
Četvrtak, 29. januar
Atrium Belgrade Offices (autobus): 10:00 – 13:00h
A1 Novi Beograd: 09:00 – 14:00h
Crveni krst Obrenovac: 10:00 – 16:00h
Petak, 30. januar
Naselje Belvil, Novi Beograd (autobus): 11:00 – 15:00h
Ambasada SAD (za zaposlene): 10:00 – 14:00h
Nedelja, 1. februar
TC Delta City (autobus): 11:00 – 15:00h
TC BIG Fashion (autobus): 11:00 – 15:00h
„Vaša nesebičnost i humanost čine svet boljim mestom. Hvala vam što ste darovali ono najvrednije”, poručuju iz Instituta.
Autor: Dalibor Stankov