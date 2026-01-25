VAŠIH 15 MINUTA JE NEČIJE CELO DOŽIVOTNO: Velika akcija davanja krvi širom Beograda – evo gde će biti autobusi!

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je poziv svim punoletnim sugrađanima da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi.

Pored Instituta u Svetog Save 39 (radnim danima 7–19h, subotom 8–15h), krv možete dati na brojnim lokacijama širom grada:

Ponedeljak, 26. januar

Stadion FK Crvena zvezda: 10:00 – 18:00h

PU „Dečja kuća Bubamarica”: 11:00 – 15:00h

Sreda, 28. januar

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”: 08:00 – 13:00h

JKP „Gradska čistoća”: 09:00 – 14:00h

Četvrtak, 29. januar

Atrium Belgrade Offices (autobus): 10:00 – 13:00h

A1 Novi Beograd: 09:00 – 14:00h

Crveni krst Obrenovac: 10:00 – 16:00h

Petak, 30. januar

Naselje Belvil, Novi Beograd (autobus): 11:00 – 15:00h

Ambasada SAD (za zaposlene): 10:00 – 14:00h

Nedelja, 1. februar

TC Delta City (autobus): 11:00 – 15:00h

TC BIG Fashion (autobus): 11:00 – 15:00h

„Vaša nesebičnost i humanost čine svet boljim mestom. Hvala vam što ste darovali ono najvrednije”, poručuju iz Instituta.

Autor: Dalibor Stankov