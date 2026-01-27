AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: U ove 3 opštine isključenja kreću od 9 i 10 časova

EDB Beograd za danas je planirala radove na području tri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje

Zvezdara

09:00 - 13:00 CARA JOVANA CRNOG: 6, DIVČIBARSKA: 8-12,5-9, HEKTOROVIĆEVA: 2-6,

Zemun

10:00 - 17:00 Naselje UGRINOVCI: 6.ISTOČNO-BOSANSKE BRIGADE: 26A,40,48-48,66,27,31Ž,41-43,47,51,55-59,65-65,71-73, MIHAJLA LAZAREVIĆA: 30,38,47-53, NOVA 46: 2-4, ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 3 DEO: 4,3,9,13, ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE 4 DEO: 10,14,11,

Sopot

09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,

