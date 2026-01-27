Kvarovi na mreži: Čak 15 beogradskih opština danas bez vode

Zbog kvarova na mreži u 15 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim ulicama:
- Stari grad: Cara Dušana 96, Kapetan-Mišina 15
- Savski venac: Sarajevska 37
- Vračar: Metohijska 24
- Palilula: Vuka Vrčevića 9, Viline vode 2, Olge Jovičić 23 – Kotež
- Zvezdara: Bračka 27, Ahmeda Ademovića 2 – Mirijevo
- Voždovac: Ranka Tajsića 38, Ruža 17 b – Kumodraž, Radmile Jović 8 – Jajinci
- Čukarica: Crvenih hrastova 3 – Cerak, Osiječka 34, Lole Ribara 71 – Železnik, 8.Marta 14
- Železnik, Jovanče Micić 1 – Sremčica
- Rakovica: Vidikovački venac 81, Miška Kranjca 2 v – Miljakovac, Janković Stojana 11, Vodice 76
- Novi Beograd: Španskih boraca 24, Generala Ždanova bb ( ugao bulevara Maršala Tolbuhina )
- Zemun: Cara Dušana 147, Đorđa Čutukovića 47
- Grocka: Profesora Vasića 130 – Vinča
- Barajevo: Posavskih Partizana 89 – Vranić
- Surčin: Đačka 6
- Lazarevac: 4. Vojvođanske 42 – Stepojevac
Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.
O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Autor: A.A.