Kvarovi na mreži: Čak 15 beogradskih opština danas bez vode

Zbog kvarova na mreži u 15 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim ulicama:

- Stari grad: Cara Dušana 96, Kapetan-Mišina 15

- Savski venac: Sarajevska 37

- Vračar: Metohijska 24

- Palilula: Vuka Vrčevića 9, Viline vode 2, Olge Jovičić 23 – Kotež

- Zvezdara: Bračka 27, Ahmeda Ademovića 2 – Mirijevo

- Voždovac: Ranka Tajsića 38, Ruža 17 b – Kumodraž, Radmile Jović 8 – Jajinci

- Čukarica: Crvenih hrastova 3 – Cerak, Osiječka 34, Lole Ribara 71 – Železnik, 8.Marta 14

- Železnik, Jovanče Micić 1 – Sremčica

- Rakovica: Vidikovački venac 81, Miška Kranjca 2 v – Miljakovac, Janković Stojana 11, Vodice 76

- Novi Beograd: Španskih boraca 24, Generala Ždanova bb ( ugao bulevara Maršala Tolbuhina )

- Zemun: Cara Dušana 147, Đorđa Čutukovića 47

- Grocka: Profesora Vasića 130 – Vinča

- Barajevo: Posavskih Partizana 89 – Vranić

- Surčin: Đačka 6

- Lazarevac: 4. Vojvođanske 42 – Stepojevac

Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.

O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

