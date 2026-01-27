AKTUELNO

Beograd

NOVI BEOGRAD OSTAJE BEZ VODE: Tri bloka u četvrtak na 'suvom' – spremite zalihe na vreme!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u pojedinim delovima Novog Beograda ostaće bez vode u četvrtak, 29. januara.

Gde i kada neće biti vode?

Vode neće biti u periodu od 09:00 do 22:00 časa u sledećim delovima opštine:

- Blok 2

- Blok 8

- Blok 8a

Cisterne na terenu

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” obezbedilo je auto-cisterne sa pijaćom vodom za najnužnije potrebe, ali se apeluje na građane da unapred pripreme zalihe za piće i osnovnu higijenu.

Za sve dodatne informacije možete pozvati Servisni centar Grada Beograda na broj 11-0-11.

Autor: Dalibor Stankov

#Beogradski vodovod

#Novi Beograd

#blok 2

#blok 8

#blok 8a

#iskljucenje vode

