NOVI BEOGRAD OSTAJE BEZ VODE: Tri bloka u četvrtak na 'suvom' – spremite zalihe na vreme!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u pojedinim delovima Novog Beograda ostaće bez vode u četvrtak, 29. januara.
Gde i kada neće biti vode?
Vode neće biti u periodu od 09:00 do 22:00 časa u sledećim delovima opštine:
- Blok 2
- Blok 8
- Blok 8a
Cisterne na terenu
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” obezbedilo je auto-cisterne sa pijaćom vodom za najnužnije potrebe, ali se apeluje na građane da unapred pripreme zalihe za piće i osnovnu higijenu.
Za sve dodatne informacije možete pozvati Servisni centar Grada Beograda na broj 11-0-11.
Autor: Dalibor Stankov