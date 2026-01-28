Danas bez vode 3 beogradske opštine: Proverite da li ste na spisku

Zbog kvarova na mreži u tri beogradske opštine, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim ulicama:
- Palilula: Popova bara ulica 1 bb (ugao Jakova Ignjatovića) – Borča
- Rakovica: Miška Kranjca 2 v – Miljakovac
- Zemun: Ugrinovačka 88
Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.
O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
