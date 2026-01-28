AKTUELNO

Beograd

Danas bez vode 3 beogradske opštine: Proverite da li ste na spisku

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog kvarova na mreži u tri beogradske opštine, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Do prekida vodosnabdevanja doći će u sledećim ulicama:

- Palilula: Popova bara ulica 1 bb (ugao Jakova Ignjatovića) – Borča

- Rakovica: Miška Kranjca 2 v – Miljakovac

- Zemun: Ugrinovačka 88

Potrošači će do 15:00 sati biti bez vode.

O planiranim radovima na vodovodnoj mreži, kao i iznenadnim kvarovima, možete se informisati na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

DETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje na četiri beogradske opštine

Autor: A.A.

