Besplatna škola glume za mališane: Radionice u 'Šumicama' od 1. februara

Ustanova voždovački centar „Šumice” otvara vrata za sve mališane koji maštaju o daskama koje život znače.
Od 1. februara, svake nedelje u terminu od 11 do 12 časova, održavaće se besplatna radionica glume na adresi Ustanička 125/1.
Šta decu očekuje na radionici?
Radionica je namenjena deci uzrasta od sedam do deset godina. Kroz igru i kreativne vežbe, najmlađi će savladati osnove glumačkog zanata, što će im pomoći da razviju samopouzdanje i maštovitost na sceni.
Pored glume, ovo je idealna prilika za:
Oslobađanje od stidljivosti i druženje;
Učenje pravilnog i prirodnog govora (dikticije);
Bolje upoznavanje sebe i okoline kroz kreativno izražavanje.
Važne informacije o prijavi
S obzirom na to da je broj mesta ograničen, potrebno je blagovremeno osigurati mesto. Prijavljivanje počinje 29. januara i vrši se isključivo radnim danima od 9 do 15 časova.
Roditelji mogu prijaviti decu popunjavanjem formulara na info-pultu UVC „Šumice”. Za sve dodatne informacije dostupan je broj telefona: 066/8085-940.
Autor: Dalibor Stankov