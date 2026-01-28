Besplatna škola glume za mališane: Radionice u 'Šumicama' od 1. februara

Ustanova voždovački centar „Šumice” otvara vrata za sve mališane koji maštaju o daskama koje život znače.

Od 1. februara, svake nedelje u terminu od 11 do 12 časova, održavaće se besplatna radionica glume na adresi Ustanička 125/1.

Šta decu očekuje na radionici?

Radionica je namenjena deci uzrasta od sedam do deset godina. Kroz igru i kreativne vežbe, najmlađi će savladati osnove glumačkog zanata, što će im pomoći da razviju samopouzdanje i maštovitost na sceni.

Pored glume, ovo je idealna prilika za:

Oslobađanje od stidljivosti i druženje;

Učenje pravilnog i prirodnog govora (dikticije);

Bolje upoznavanje sebe i okoline kroz kreativno izražavanje.

Važne informacije o prijavi

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, potrebno je blagovremeno osigurati mesto. Prijavljivanje počinje 29. januara i vrši se isključivo radnim danima od 9 do 15 časova.

Roditelji mogu prijaviti decu popunjavanjem formulara na info-pultu UVC „Šumice”. Za sve dodatne informacije dostupan je broj telefona: 066/8085-940.

Autor: Dalibor Stankov