Beograd

Zimski bazar na Banjici: Unikatne rukotvorine i zanatstvo ovog vikenda na pijaci

Ljubitelji ručnog rada i unikatnog dizajna ovog vikenda imaju savršenu destinaciju. Pijaca „Banjica” biće domaćin „Zimskog bazara zanatstva” u subotu i nedelju, 31. januara i 1. februara, u periodu od 8 do 16 časova.

Šta vas očekuje na bazaru?

Manifestacija je posvećena promociji kreativnosti i autorskog dizajna. Posetioci će imati priliku da vide i kupe:

Ručno rađen nakit i unikatne torbe;

Prirodnu kozmetiku;

Heklane proizvode i predmete rađene dekupaž tehnikom;

Brojne druge rukotvorine malih proizvođača i umetnika.

Podrška tradiciji i malim proizvođačima

JKP „Beogradske pijace” organizacijom ovakvih događaja nastoji da sačuva tradiciju i pruži podršku zanatlijama. Za posetioce, ovo je idealna prilika da, uz redovnu nabavku namirnica, pronađu jedinstvene poklone i kvalitetne domaće proizvode po pristupačnim cenama.

Kupovina na ovoj pijaci sada je još lakša i komfornija, jer je posetiocima na raspolaganju novoizgrađeni parking-prostor sa 64 mesta, koji se nalazi tik uz samu pijacu.

Autor: Dalibor Stankov

