Zimski bazar na Banjici: Unikatne rukotvorine i zanatstvo ovog vikenda na pijaci

Ljubitelji ručnog rada i unikatnog dizajna ovog vikenda imaju savršenu destinaciju. Pijaca „Banjica” biće domaćin „Zimskog bazara zanatstva” u subotu i nedelju, 31. januara i 1. februara, u periodu od 8 do 16 časova.
Šta vas očekuje na bazaru?
Manifestacija je posvećena promociji kreativnosti i autorskog dizajna. Posetioci će imati priliku da vide i kupe:
Ručno rađen nakit i unikatne torbe;
Prirodnu kozmetiku;
Heklane proizvode i predmete rađene dekupaž tehnikom;
Brojne druge rukotvorine malih proizvođača i umetnika.
Podrška tradiciji i malim proizvođačima
JKP „Beogradske pijace” organizacijom ovakvih događaja nastoji da sačuva tradiciju i pruži podršku zanatlijama. Za posetioce, ovo je idealna prilika da, uz redovnu nabavku namirnica, pronađu jedinstvene poklone i kvalitetne domaće proizvode po pristupačnim cenama.
Kupovina na ovoj pijaci sada je još lakša i komfornija, jer je posetiocima na raspolaganju novoizgrađeni parking-prostor sa 64 mesta, koji se nalazi tik uz samu pijacu.
Autor: Dalibor Stankov