Beograd

Jubilej Muzeja grada Beograda: Šapić poručio da prestonica postaje kulturni centar regiona

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je svečanosti povodom 122 godine postojanja i rada Muzeja grada Beograda, koja je održana u autentičnom ambijentu Zavičajnog muzeja Zemuna – Spirtinoj kući. Tom prilikom, gradonačelniku je uručena zahvalnica za podršku u realizaciji brojnih umetničkih programa.

Beograd kao „istočnoevropski Njujork”

Čestitajući jubilej, Šapić je naglasio da je Muzej grada ključni partner u svim velikim projektima koji su oživeli prestonicu u poslednjih nekoliko godina.

„Ideja nam je bila da grad živi svih 12 meseci godišnje. To smo pokazali kroz 'Beogradsku zimu', ali i kroz 'Beogradske dane porodice', koji su postali jedan od najmasovnijih događaja u ovom delu Evrope. Ponosni smo što drugi gradovi u regionu sada preuzimaju te ideje“, rekao je Šapić.

Gradonačelnik je istakao da sve ustanove kulture čine jedan veliki tim koji Beograd čini lepšim i sadržajnijim. „Zajedno činimo Beograd ne samo kulturnim centrom, već, kako sam i ranije rekao, istočnoevropskim Njujorkom, jer smatram da naša prestonica najviše podseća na taj grad“, zaključio je on.

Nova zgrada u Resavskoj otvara vrata sledeće godine

Sekretarka za kulturu Jelena Medaković najavila je veliki iskorak za ovu ustanovu. Prema njenim rečima, sledeće godine će u novoj zgradi u Resavskoj ulici javnost po prvi put moći da vidi istoriju ovog područja dugu osam milenijuma u punom kontinuitetu.

Uručena priznanja

Na svečanosti su dodeljene tradicionalne nagrade i zahvalnice onima koji su doprineli promociji Muzeja. Među ovogodišnjim dobitnicima su supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, sekretarka za kulturu Jelena Medaković, kao i brojni drugi pojedinci i institucije.

