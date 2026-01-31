PRESEDAN BEOGRADSKOG MARATONA! Postaje dvodnevni događaj, Čikaški maraton specijalan gost

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš rekao je da od ove godine taj veliki sportski događaj postaje dvodnevni i dodao da će prvi put u istoriji sestrinski Čikaški maraton imati navijačku stanicu u glavnom gradu Srbije.

Prvi put od svog osnivanja, Beogradski maraton će ovog proleća biti organizovan kao dvodnevni trkački događaj - najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji održaće se 18. i 19. aprila, po potpuno novom organizacionom konceptu, s obzirom na to da će polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara biti razdvojene.

- Start polumaratona zakazan je za subotu u 9 časova, trka na 10 kilometara počeće u 18 časova istog dana, dok je maraton na programu u nedelju u 8 časova - rekao je Habuš.

Ove godine Beogradski maraton ima i dodatnu "težinu".

- Ovogodišnji Beogradski maraton, 39. po redu, ujedno će biti i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će Beograd ugostiti 2027. godine. Ove discipline su izuzete iz takmičenja na klasičnim evropskim prvenstvima u atletici i dodeljene organizatorima uličnih trka, sve u cilju promocije i popularizacije rekreacije i zdravog načina života kroz trčanje. Zanimljivo je da će na taj način rekreativci biti u prilici da se na startnoj liniji nađu zajedno sa najboljim trkačima Evrope - naglasio je Habuš.

Dodao je da će biti još novina.

- Start i cilj svih trka biće na Trgu Republike, a imaćemo i novu trasu koja će obuhvatiti donji Dorćol, ali i brojne nove znamenitosti grada. Kuriozitet je da će celokupna staza trke na 10 kilometara biti smeštena u samom centru grada. Beogradski maraton jedan je od najboljih promotera Srbije i našeg glavnog grada u sportsko-turističkom smislu, a kroz novu trasu i jedinstven ugođaj na stazi, Beograd ćemo ponovo predstaviti na najbolji mogući način - istakao je Habuš.

Prijave za učešće na 39. Beogradskom maratonu su u toku, a broj učesnika ograničen je na 19.000 trkača.

- Sa dosadašnjim načinom organizacije dostigli smo određeni limit, a razdvajanje trka omogućiće nam da se izbegnu gužve na stazi, naročito u startnoj i ciljnoj zoni, ali i da stvorimo uslove da svaka od trka nastavi da raste i ima sve veći broj učesnika. Ovogodišnji Beogradski maraton biće nam najbolji test za predstojeće Evropsko prvenstvo, kada očekujemo čak 30.000 učesnika - podvukao je Habuš.

Direktor Beogradskog maratona je posebno naglasio da fokus neće biti isključivo na trčanju, već i na bogatoj ponudi za goste iz inostranstva.

- Uz podršku i saradnju sa Gradom Beogradom, biće omogućeno da se sa preuzetim takmičarskim brojevima besplatno poseti značajan broj muzeja, kako bi naši gosti imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom grada. Isto će važiti i za ponedeljak, s tim što će ‘ulaznica’ biti medalja koju dobijaju svi trkači koji završe svoju trku. Za subotu uveče, po završetku trke na 10 kilometara, na Trgu Republike biće organizovan i koncert, čime ćemo dodatno obogatiti zabavni program i prirediti zaista lepo zajedničko druženje - dodao je Habuš.

Saradnja sa sestrinskim Čikaškim maratonom ove godine biće dodatno proširena.

- Prvi put u istoriji Čikaški maraton imaće svoju navijačku stanicu, i to upravo u Beogradu. Na tu činjenicu smo posebno ponosni, jer nam je time ukazana velika čast. Čikaški maraton je jedan od svetskih 'mejdžora', sa izuzetnim ugledom i bogatom tradicijom, i ovo je izuzetno značajno za imidž Beogradskog maratona na međunarodnoj sceni. Imamo odličan odnos, priliku da učimo od najboljih i uveren sam da će se iz Beograda vratiti sa najlepšim mogućim utiscima - zaključio je Habuš.

Autor: Jovana Nerić