NAJNOVIJE INFORMACIJE SA MESTA GDE SE URUŠILA KUĆA U BEOGRADU: Načelnik Sektora za vanredne situacije otkrio šta su rekli svedoci - Sve obazrivo pretražujemo (FOTO+VIDEO)

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da se u Ulici Džordža Vašingtona u Beogradu oko 13.30 časova urušio stari napušteni dvospratni objekat i istakao da, prema informacijama koje su za sada dostupne, povređenih ili nastradalih nema.

Čaušić je rekao da je tim Sektora za vanredne situacije u roku od pet minuta od prijave izašao na teren, kao i policija, od kojih su dobili informacije da su se kod objekta nalazile dve osobe koje nisu bile povređene.

- Te osobe su izjavile da u tom objektu više nije bilo nikoga. Naravno, pripadnici Sektora za vanredne situacije, uključujući Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina, koji je takođe odmah stigao u toj prvoj ekipi koja je došla na lice mesta, vrši pretragu terena i za sada, kao što sam rekao, nemamo informaciju da ima povređenih ili stradalih lica - naveo je Čaušić.

Dodao je da će to moći sa sigurnošću da se kaže tek kada bude pretražen čitav prostor na koji se obrušio objekat.

Prema njegovim rečima, u ovakvim situacijama mora se raditi obazrivo.

- Mi smo već angažovani, tamo gde je bezbedno i na način koji je siguran, prvenstveno za naše ljude, krenuli smo u pretragu. Isključena je električna energija u ovim žicama, da ne bi bilo ni od toga opasnosti. Pažljivo će se raditi u svakom slučaju, prvo će se pretraživati ovaj deo koji je prema ulici, da vidimo da li se slučajno nije desilo, a po svemu onome što sada znamo, tu nije bilo ljudi, onda se pretražuje ovaj deo objekta koji nismo mogli da u ovom momentu pretražimo, mada su naše ekipe sa druge strane objekta ušle i ono gde su mogli da priđu, kao što sam rekao, nije pronađeno stradalo ili povređeno lice - rekao je Čaušić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Prema njegovim rečima, oštećena su četiri vozila koja su bila parkirana ispred dvospratnog objekta, a očekuje se da stigne mašina koja će pomoći da ruševine budu sklonjene.

- Uglavnom, ono što je najvažnije je da za sada nemamo informaciju i nadam se da će tako i da ostane, da nema povređenih ni stradalih lica - kazao je Čaušić.

Istakao je da će građevinska inspekcija nakon pretrage terena izvršiti uviđaj da bi se utvrdilo kako je došlo do obrušavanja objekta.

- To će, svakako, da pokaže uviđaj. Ovde su došle i kolege iz građevinske inspekcije. Međutim, tek kada mi obavimo naš deo posla koji se tiče zaštite života i pretrage za eventualnim povređenima, onda će oni da rade svoj posao pa će verovatno u narednim danima biti poznato šta se desilo - rekao je on.

Dodao je da se na terenu trenutno nalazi 20 pripadnika Sektora za vanredne situacije sa pet vozila, uključujući i Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina sa specijalnom opremom.

Autor: Jovana Nerić