NAJNOVIJE INFORMACIJE SA MESTA GDE SE URUŠILA KUĆA U BEOGRADU: Načelnik Sektora za vanredne situacije otkrio šta su rekli svedoci - Sve obazrivo pretražujemo (FOTO+VIDEO)

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da se u Ulici Džordža Vašingtona u Beogradu oko 13.30 časova urušio stari napušteni dvospratni objekat i istakao da, prema informacijama koje su za sada dostupne, povređenih ili nastradalih nema.

Čaušić je rekao da je tim Sektora za vanredne situacije u roku od pet minuta od prijave izašao na teren, kao i policija, od kojih su dobili informacije da su se kod objekta nalazile dve osobe koje nisu bile povređene.

- Te osobe su izjavile da u tom objektu više nije bilo nikoga. Naravno, pripadnici Sektora za vanredne situacije, uključujući Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina, koji je takođe odmah stigao u toj prvoj ekipi koja je došla na lice mesta, vrši pretragu terena i za sada, kao što sam rekao, nemamo informaciju da ima povređenih ili stradalih lica - naveo je Čaušić.

Dodao je da će to moći sa sigurnošću da se kaže tek kada bude pretražen čitav prostor na koji se obrušio objekat.

Prema njegovim rečima, u ovakvim situacijama mora se raditi obazrivo.

- Mi smo već angažovani, tamo gde je bezbedno i na način koji je siguran, prvenstveno za naše ljude, krenuli smo u pretragu. Isključena je električna energija u ovim žicama, da ne bi bilo ni od toga opasnosti. Pažljivo će se raditi u svakom slučaju, prvo će se pretraživati ovaj deo koji je prema ulici, da vidimo da li se slučajno nije desilo, a po svemu onome što sada znamo, tu nije bilo ljudi, onda se pretražuje ovaj deo objekta koji nismo mogli da u ovom momentu pretražimo, mada su naše ekipe sa druge strane objekta ušle i ono gde su mogli da priđu, kao što sam rekao, nije pronađeno stradalo ili povređeno lice - rekao je Čaušić.

Prema njegovim rečima, oštećena su četiri vozila koja su bila parkirana ispred dvospratnog objekta, a očekuje se da stigne mašina koja će pomoći da ruševine budu sklonjene.

- Uglavnom, ono što je najvažnije je da za sada nemamo informaciju i nadam se da će tako i da ostane, da nema povređenih ni stradalih lica - kazao je Čaušić.

Istakao je da će građevinska inspekcija nakon pretrage terena izvršiti uviđaj da bi se utvrdilo kako je došlo do obrušavanja objekta.

- To će, svakako, da pokaže uviđaj. Ovde su došle i kolege iz građevinske inspekcije. Međutim, tek kada mi obavimo naš deo posla koji se tiče zaštite života i pretrage za eventualnim povređenima, onda će oni da rade svoj posao pa će verovatno u narednim danima biti poznato šta se desilo - rekao je on.

Dodao je da se na terenu trenutno nalazi 20 pripadnika Sektora za vanredne situacije sa pet vozila, uključujući i Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina sa specijalnom opremom.

