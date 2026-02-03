VAŽNO ZA PUTNIKE ZA MLADENOVAC I SOPOT: Danas se ukida stajalište na Autokomandi, evo gde možete čekati autobus!

Svi koji svakodnevno putuju ka Sopotu i Mladenovcu od danas, 3. februara, moraće da promene svoje navike jer radovi na održavanju Moto-puta M11 donose bitne promene na Autokomandi.

Zbog popravki koje će trajati sve do 25. februara, krajnja desna traka i trotoar u smeru ka Nišu biće zatvoreni, što automatski znači da se privremeno ukida poznato međumesno stajalište na samoj petlji.

Ova izmena direktno pogađa putnike prigradskih linija koji su navikli da prevoz hvataju baš na ovom mestu. Dok traju radovi, autobusi koji idu ka unutrašnjosti neće stajati na uobičajenom mestu, već se sele na stajalište „Franše d’Eperea“. To je stanica koju inače koriste gradske linije poput 17, 18 ili 46, pa će putnici za Mladenovac i Sopot morati da produže malo dalje kako bi ušli u svoj prevoz.

S obzirom na to da su radovi planirani na potezu između isključenja za Banjicu i Slaviju, očekuju se i povremene gužve, pa bi bilo pametno krenuti koji minut ranije. Sve se vraća u normalu krajem meseca, a do tada – pravac na „Franše d’Eperea“ i obratite pažnju na signalizaciju.

Autor: Dalibor Stankov