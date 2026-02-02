HAOS NA NOVOM BEOGRADU OD SUTRA: Velika izmena linija kod '11. aprila', autobusi ka gradu idu skroz drugom trasom!

Pripremite se za ozbiljne izmene u saobraćaju jer od sutra, 3. februara, pa sve do 25. februara, radovi na redovnom održavanju ulica Tošin bunar, Dr Žorža Matea i Auto-puta za Zagreb menjaju svakodnevicu putnika na Novom Beogradu.

Zbog radova koji zauzimaju trake i trotoare, ulice Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb postaju jednosmerne u pravcu ka Bežanijskoj kosi, što je nateralo autobuse na dugačku obilaznicu u suprotnom smeru.

Putnici koji koriste linije 74, 75, 708 i noćnu 72N treba da znaju da ovi autobusi ka Bežaniji idu normalno, ali se u smeru ka gradu sve menja. Umesto standardne rute, oni će se sa Bežanijske kose spuštati na Moto-put (auto-put kroz grad) ka Nišu, pa se preko isključenja na Tošin bunar vraćati ka Bulevaru Zorana Đinđića i svojim redovnim trasama.

Slična sudbina čeka i liniju 76. Ona će ka Bežaniji voziti redovno do "Nacionala", a zatim preko nadvožnjaka do Dr Žorža Matea. Međutim, u povratku ka gradu, i ona prati sudbinu ostalih – ide na Moto-put, pa se isključuje kod Tošinog bunara.

Ono što će najviše nervirati putnike su stajališta koja i dalje ne rade ili se ukidaju. Stajališta "Studentski grad" (ka Moto-putu) i "SC 11. april" (ka Tošinom bunaru) ostaju van funkcije za brojne linije, dok se potpuno ukida stanica "SC 11. april" za šest linija koje idu ka auto-putu. Ipak, kao mala uteha, i dalje ostaje privremeno stajalište u Dr Žorža Matea za liniju 77, odmah ispred pešačkog kod raskrsnice sa Partizanske avijacije.

Savetujemo svima koji žive u ovom delu grada ili idu ka sportskom centru da sutra krenu barem 15 minuta ranije, dok se ne uhoda ovaj komplikovan sistem "kruženja" oko Bežanijske kose.

Autor: Dalibor Stankov