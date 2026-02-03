AKTUELNO

Beograd

BEOGRAĐANI, OVO SE RETKO DEŠAVA: Hitna pomoć izdala izveštaj, brojka od noćas iznenadila sve!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Dok je većina Beograđana mirno spavala, ekipe Hitne pomoći nisu stajale.

Ipak, jutrošnji izveštaj donosi neverovatno olakšanje – na ulicama prestonice vladao je potpuni mir!

Bez smrskanih automobila i jezivih scena sa asfalta, noć je protekla bez težih udesa. Ipak, broj od 100 intervencija pokazuje da lekari nisu odmarali. Od tog broja, 10 intervencija bilo je na javnom mestu, dok je prava drama bila rezervisana za zatvorena vrata.

Hronični bolesnici su tokom cele noći opsedali dežurne linije, tražeći spas od tegoba koje ne miruju.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Beograd noću

#Crna Hronika

#Hitna pomoć

#Hronični bolesnici

#Tanjug

#Zdravlje

#saobraćajne nesreće

#vanredne vesti

POVEZANE VESTI

Beograd

LEKARI U ŠOKU! BEOGRAĐANI SE NOĆAS MASOVNO OPIJALI: Hitna pomoć imala pune ruke posla

Beograd

NESVAKIDAŠNJA NOĆ U BEOGRADU - Hitna pomoć imala ukupno 92 intervencije, a OVO se retko dešava

Društvo

HITNA POMOĆ IMALA PUNE RUKE POSLA: Dve saobraćajne nesreće u Beogradu, jedna osoba zadobila povrede glave!

Beograd

OVO SE RETKO DEŠAVA: Mirna noć za nama, a evo ko je najviše zvao Hitnu pomoć

Beograd

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Beograd

Noć bez udesa u Beogradu: Hitna pomoć obavila 140 intervencija