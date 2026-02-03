BEOGRAĐANI, OVO SE RETKO DEŠAVA: Hitna pomoć izdala izveštaj, brojka od noćas iznenadila sve!

Dok je većina Beograđana mirno spavala, ekipe Hitne pomoći nisu stajale.

Ipak, jutrošnji izveštaj donosi neverovatno olakšanje – na ulicama prestonice vladao je potpuni mir!

Bez smrskanih automobila i jezivih scena sa asfalta, noć je protekla bez težih udesa. Ipak, broj od 100 intervencija pokazuje da lekari nisu odmarali. Od tog broja, 10 intervencija bilo je na javnom mestu, dok je prava drama bila rezervisana za zatvorena vrata.

Hronični bolesnici su tokom cele noći opsedali dežurne linije, tražeći spas od tegoba koje ne miruju.

Autor: Dalibor Stankov