POŽAR U CENTRU BEOGRADA: Vatra progutala kafić, vatrogasci se borili sa stihijom usred noći!

U jednom ugostiteljskom objektu u samom centru Beograda noćas je izbio požar koji je izazvao veliku materijalnu štetu.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila elektroinstalacije, a samo zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca sprečena je veća katastrofa.

GORELE INSTALACIJE

Vatra je buknula u objektu površine oko 120 kvadratnih metara, a plamen je prvo zahvatio elektroinstalaciju na površini od oko dva kvadrata. Srećom, kafić u tom trenutku nije radio, pa je izbegnuta tragedija i nema povređenih lica.

BRZA AKCIJA VATROGASACA

Vatrogasne ekipe su na teren izašle odmah po pozivu, a požar je lokalizovan oko pola tri ujutru. Iako je unutrašnjost lokala oštećena, širenje vatre na okolne objekte je zaustavljeno na vreme. Tačan uzrok izbijanja požara biće utvrđen nakon policijskog uviđaja koji je u toku.

Autor: Dalibor Stankov