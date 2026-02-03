AKTUELNO

Beograd

LANČANI SUDAR KOD NOVE AUTOBUSKE STANICE: Karambol na Novom Beogradu, vozila uništena, stvara se kilometarski KOLAPS!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Na raskrsnici kod nove autobuske stanice na Novom Beogradu, ovog jutra dogodio se težak lančani sudar koji je izazvao saobraćajni kolaps u ovom delu grada.

Udes se dogodio u traci koja vodi iz pravca blokova ka centru, a prema prvim informacijama sa lica mesta, u nezgodi je učestvovalo nekoliko vozila. Na automobilima je pričinjena znatna materijalna šteta, a učesnici udesa se i dalje nalaze na kolovozu, čekajući policiju i uviđaj.

Velika gužva

Trenutno nije poznato da li ima povređenih lica, ali je materijalna šteta očigledna. Saobraćaj se oko mesta udesa odvija izuzetno usporeno, a kolone vozila se protežu duboko u novobeogradske blokove. Savetuje se vozačima da koriste alternativne pravce kako bi izbegli dodatna zadržavanja.

Policija apeluje na maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, naročito u jutarnjim satima kada je frekvencija vozila povećana.

Autor: Dalibor Stankov

#Blokovi

#Gužva u saobraćaju

#lančani sudar

#nova autobuska stanica

#saobraćaj Beograd

#saobraćajna nezgoda

#udes jutros

#udes na novom beogradu

#vesti beograd

