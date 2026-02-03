LANČANI SUDAR KOD NOVE AUTOBUSKE STANICE: Karambol na Novom Beogradu, vozila uništena, stvara se kilometarski KOLAPS!

Na raskrsnici kod nove autobuske stanice na Novom Beogradu, ovog jutra dogodio se težak lančani sudar koji je izazvao saobraćajni kolaps u ovom delu grada.

Udes se dogodio u traci koja vodi iz pravca blokova ka centru, a prema prvim informacijama sa lica mesta, u nezgodi je učestvovalo nekoliko vozila. Na automobilima je pričinjena znatna materijalna šteta, a učesnici udesa se i dalje nalaze na kolovozu, čekajući policiju i uviđaj.

Velika gužva

Trenutno nije poznato da li ima povređenih lica, ali je materijalna šteta očigledna. Saobraćaj se oko mesta udesa odvija izuzetno usporeno, a kolone vozila se protežu duboko u novobeogradske blokove. Savetuje se vozačima da koriste alternativne pravce kako bi izbegli dodatna zadržavanja.

Policija apeluje na maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, naročito u jutarnjim satima kada je frekvencija vozila povećana.

Autor: Dalibor Stankov