GUŽVA NA BRANKOVOM KA NOVOM BEOGRADU: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: naxi kamere ||

U beogradskom jutarnjem saobraćajnom špicu i jutros su najopterećenije tačke Autokomanda, Brankov most i Gazela.


Na Pančevcu jutros nema gužvi, ni zastoja. Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamereGSP ide uobičajeno za radni dan, a ima izmena u trasama pojedinih autobuskih linija u Novom Beogradu.

Kakvo je stanje na beogradskim ulicama, možete pogledati na ovom linku

Očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja unutar gradova i na glavnim putevima a zbog povremeno slabe kiše na gotovo celom području zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: naxi.rs/kamere

Upozorava se na mestimično vlažne kolovoze, kao i na moguć tanak i providan ledeni sloj zbog čega postoji opasnot od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, Vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na prelazu Šid četiri sata, na Kelebiji i Batrovcima tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.

