VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Produženo radno vreme za upis svojine: Evo do kada i gde možete predati dokumentaciju!

Gradska uprava Grada Beograda izdala je važno saopštenje za sve sugrađane koji planiraju upis prava svojine na nepokretnostima.

Zbog velikog interesovanja, radno vreme punktova biće produženo!

Radno vreme do 18 časova

Svi građani koji još uvek nisu podneli prijavu po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, mogu to učiniti u sredu i četvrtak (4. i 5. februara).

Punktovi će raditi u produženom terminu do 18 časova.

Gde predati dokumentaciju?

Prijave se podnose na sledećoj lokaciji:

Adresa: Kraljice Marije 1 (Zgrada Gradske uprave)

Sprat: 16. sprat

Ovo je prilika za sve koji imaju potrebu da upišu svoju imovinu, a nisu stigli to da urade u toku regularnog radnog vremena, da iskoriste dodatne sate i završe svu neophodnu proceduru.

Autor: Dalibor Stankov