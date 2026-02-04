PLANIRANI RADOVI NA PALILULI: Delovi Borče i Ovče sutra privremeno bez struje – pogledajte spisak ulica i satnicu!

Stanovnici opštine Palilula treba da se pripreme za planirane radove na elektrodistributivnoj mreži.
Sutra, 5. februara, veći deo naselja Borča i Ovča ostaće bez napajanja električnom energijom.
Detaljan plan isključenja:
Opština: Palilula
Vreme: 09:00 – 14:00 časova
Lokacije pod isključenjem:
Naselje BORČA:
PUPINOV PUT: brojevi BB.
Naselje OVČA:
MILETA LOJKOVIĆA: brojevi BB, 4, 8-10, 24, 7, 11, 17, 21, 25-31, 37.
OVČANSKI PUT: broj 1A.
Iz nadležnih službi apeluju na građane da na vreme isključe osetljive električne uređaje kako ne bi došlo do kvarova prilikom ponovnog uključenja struje.
Autor: Dalibor Stankov