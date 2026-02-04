AKTUELNO

Beograd

PLANIRANI RADOVI NA PALILULI: Delovi Borče i Ovče sutra privremeno bez struje – pogledajte spisak ulica i satnicu!

Stanovnici opštine Palilula treba da se pripreme za planirane radove na elektrodistributivnoj mreži.

Sutra, 5. februara, veći deo naselja Borča i Ovča ostaće bez napajanja električnom energijom.

Detaljan plan isključenja:

Opština: Palilula

Vreme: 09:00 – 14:00 časova

Lokacije pod isključenjem:

Naselje BORČA:

PUPINOV PUT: brojevi BB.

Naselje OVČA:

MILETA LOJKOVIĆA: brojevi BB, 4, 8-10, 24, 7, 11, 17, 21, 25-31, 37.

OVČANSKI PUT: broj 1A.

Iz nadležnih službi apeluju na građane da na vreme isključe osetljive električne uređaje kako ne bi došlo do kvarova prilikom ponovnog uključenja struje.

Autor: Dalibor Stankov

