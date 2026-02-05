AKTUELNO

DANAS BEZ VODE DELOVI OVE CENTRALNE BEOGRADSKE OPŠTINE: Spremite zalihe, česme će biti suve od 8.30 do 18 sati

Delovi Savskog venca danas bez vode.

Planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac prouzrokovaće u četvrtak, 5. februara, prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Zbog pomenutih radova u četvrtak, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delovima Dobropoljske i Gornjačke ulice (Dobropoljska – od Fabrisove ulice do broja 15, Gornjačka – od Oblakovske do Zvečanske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. „Vodovod” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

