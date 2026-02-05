BESPLATNA ŠKOLICA SPORTA U ŠUMICAMA: Prijavite dete na košarku i vežbe inteligencije!

Vrata sportskog centra „Voždovac“ otvaraju se za mališane uzrasta od 6 do 10 godina kroz inovativan Program integralnog razvoja ličnosti. Umesto klasičnih treninga, decu očekuje interaktivan spoj košarke, koordinacije i razvoja socijalne inteligencije.
Ovaj program je osmišljen da pomogne deci da kroz igru i fizičku aktivnost unaprede motoriku, ali i kognitivne sposobnosti. Fokus je na emocionalnom razvoju i timskom radu, što su veštine koje će im značiti daleko van sportskog terena.
Kada i gde?
Start: Četvrtak, 12. februar.
Termini: Svaki četvrtak, od 17 do 18 časova.
Lokacija: USC „Voždovac“ (Šumice), Ustanička 125/1.
Prijava (Mesta su ograničena!)
Prijave kreću već od petka, 6. februara. Formular možete popuniti direktno na info-pultu „Šumica“.
Radno vreme za prijave: Radnim danima od 09 do 15 časova.
Kontakt za info: 066/8085-940.
Autor: Dalibor Stankov