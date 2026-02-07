Izmena linija javnog prevoza u ovom delu grada: Evo do kada će trajati

U Ulici Tošin bunar, od 9. februara do 11. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza zbog radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovodne mreže.

Kako je najavljeno iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi se izvode na kolovozu u Ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Džona Kenedija do zone raskrsnice sa Ulicom Žarka Miladinovića, pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

🔹 Vozila sa linija 18 i 78 će u oba smera saobraćati na trasi: Pariske komune- Bulevar maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina- Aleksandra Dubčeka- 22. oktobra- Vrtlarska- Ivićeva- Teodora Hercla i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa režimom rada linija javnog prevoza zbog radova na demontaži Starog savskog mosta).

🔹 Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Tošin bunar- Pariske komune - Bulevar maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina- Aleksandra Dubčeka- Nikolaja Ostrovskog i dalje na redovnoj trasi (u smeru ka okretnici "Zemun /Novi grad/" u skladu sa režimom rada linija zbog radova u Dobrovoljačkoj ulici).

🔹 Vozila sa linije 15N će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar- Pariske komune- Bulevar maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina- Aleksandra Dubčeka- 22. oktobra- Vrtlarska- Ivićeva- Teodora Hercla i dalje na redovnoj trasi.

🔹 Vozila sa linije 18N će u oba smera saobraćati na trasi: Tošin bunar- Pariske komune- Bulevar maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina- Aleksandra Dubčeka- 22. oktobra- Vrtlarska. Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Privremeno se uspostavlja autobusko stajalište "IX beogradska gimnazija 1" na poziciji ED stuba koji se nalazi u Bulevaru maršala Tolbuhina ispred kućnog broja 93, odnosno oko 30 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi u visini IX beogradske gimnazije.

Autor: Iva Besarabić