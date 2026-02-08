GSP raspisao tender za nabavku 85 tramvaja u vrednosti od 22,06 milijardi dinara

Javno komunalno preduzeće "Gradsko saobraćajno preduzeće" raspisalo je javnu nabavku za 85 novih niskopodnih tramvajskih vozila u vrednosti od 22,06 milijardi dinara, navedeno je u dokumentu objavljenom na Portalu javnih nabavki.

Kako je navedeno u dokumentu, nabavka uključuje isporuku prateće opreme i dijagnostičkih uređaja, obuku zaposlenih, kao i održavanje vozila u garantnom roku.

Nabavka se raspisuje u cilju modernizacije voznog parka javnog gradskog prevoza Grada Beograda.

Rok za podnošenje ponuda ili prijava je 12. februar do 8 časova.

Autor: D.Bošković