GSP raspisao tender za nabavku 85 tramvaja u vrednosti od 22,06 milijardi dinara

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Javno komunalno preduzeće "Gradsko saobraćajno preduzeće" raspisalo je javnu nabavku za 85 novih niskopodnih tramvajskih vozila u vrednosti od 22,06 milijardi dinara, navedeno je u dokumentu objavljenom na Portalu javnih nabavki.

Kako je navedeno u dokumentu, nabavka uključuje isporuku prateće opreme i dijagnostičkih uređaja, obuku zaposlenih, kao i održavanje vozila u garantnom roku.

Nabavka se raspisuje u cilju modernizacije voznog parka javnog gradskog prevoza Grada Beograda.

Rok za podnošenje ponuda ili prijava je 12. februar do 8 časova.

Autor: D.Bošković

