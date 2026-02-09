ZA NEDELJU DANA PODNETO VIŠE OD 4.000 PRIJAVA: Kako funkcioniše upis dece u vrtiće - sve što treba da znate na jednom mestu

U prvih nedelju dana ovogodišnjeg konkursa za upis dece u predškolske ustanove podneto je više od četiri hiljade elektronskih prijava preko Portala eUprava putem usluge eVrtić, izjavio je danas Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Prethodne nedelje počeli su ovogodišnji konkursi za upis dece u predškolske ustanove, a podnošenje zahteva za upis je i ove godine omogućeno preko Portala eUprava putem usluge eVrtić.

- Za prvih sedam dana od kako je aktuelna elektronska usluga prijave dece u predškolske ustanove na Portalu elektronske uprave imamo 4.039 elektronske prijave u 31 opštini i gradu širom Srbije - rekao je Jovanović

Kako je naveo, od početka pokretanja usluge eVrtić na Portalu eUprava, u prethodnih osam godina oko pola miliona prijava je pristiglo elektronskim putem.

- Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a od ove godine novina je da je usluga eVrtić-roditelj stranac dostupna i ukoliko su oba roditelja strani državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji - rekao je Jovanović.

Usluga eVrtić je, prema njegovim rečima, trenutno dostupna u 31 opštini i gradu širom Srbije, odnosno svoja vrata za upis u predškolske ustanove otvorile su ustanove u Nišu, Boru, Svilajncu, Somboru, Raškoj i Tutinu.

- Svaka predškolska ustanova definiše vreme trajanja konkursa. Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter - istakao je Jovanović.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu, napomenuo je Jovanović.

Autor: S.M.