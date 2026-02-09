Karikaturista 2 puta ubicu prijavio zbog pretnji, dobio uslovnu presudu: Detalji zločina u Malom Mihaljevcu

Nakon stravičnog ubistva i samoubistva koje je u petak Mali Mihaljevac zavilo u crno, u javnosti su se pojavile informacije da je porodica ubijenog karikaturiste Damira Novaka više puta prijavljivala pretnje koje mu je upućivao ubica Dragutin Srnec i da je policija imala dokaze o navodnim pretnjama.

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, Novak je Srneca zbog pretnji prijavio dva puta: jednom policiji krajem 2019. godine, i jednom Opštinskom državnom tužilaštvu u Čakovcu 2021. godine. Međutim, 2019. godine nije prijavio pretnju smrću i nije bilo svedoka, pa policija na kraju nije podnosila krivičnu prijavu, već je samo obavestila DORH koji dalje nije postupao.

Presuda za pretnje

Pretnje iz 2022. godine DORH je shvatio ozbiljnije, a Novak je tada došao sa konkretnim dokazima i svedocima. Srnec je u avgustu 2023. godine osuđen zbog dve pretnje Novaku. Kako se navodi u presudi, najpre je 8. septembra 2022. godine rekao Novaku "da je na položaju i da čeka te da mu je ostalo još malo života", a zatim je 30. novembra "više puta prešao rukom preko svog vrata gestikulirajući sečenje istog" dok je gledao u Novaka.

Tužilaštvo je tada za njega tražilo uslovnu kaznu od deset meseci zatvora, sa rokom provere od dve godine. Sud je to prihvatio, a određeno mu je i plaćanje troškova postupka u iznosu od 80 evra.

Srnecu se u istom periodu sudilo i za neovlašćeno posedovanje oružja, nakon što mu je policija u novembru 2022. godine upala u kuću i pronašla gomilu ilegalnog i improvizovanog oružja. Presuda u tom predmetu stigla je tek u julu 2025. godine. Srnec je proglašen krivim i ponovo je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od jedne godine, sa rokom provere od dve godine.

Tada je priznao sve i molio sud za blažu kaznu jer je doživeo moždani udar, teško je hodao pomoću štake, a godinu dana ranije mu je dijagnostikovan rak kostiju. Sud je tada sve to uzeo u obzir kao olakotne okolnosti. Kao još jednu olakšavajuću okolnost naveli su činjenicu da do tada nije bio osuđivan, uprkos tome što je imao presudu zbog pretnje smrću, te su dodali da sud nije pronašao otežavajuće okolnosti.

Odvojeni procesi i uslovne presude

Policija je Srnecu upala u kuću 30. novembra 2022. godine, nakon što je drugi put te jeseni Novaku pretio smrću, a ovaj ga je odmah prijavio. Istog dana policija mu je pronašla i oružje. Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, policija je objedinjavala te dve prijave i zajedno ih poslala DORH-u, koji je odlučio da ih razdvoji i sudi Srnecu u dva zasebna procesa.

Da su tužioci objedili ta dva procesa, pretnju i oružje, za koje je prijavljen u istom periodu Srnec bi možda mogao da dobije zatvorsku kaznu. Međutim, s obzirom na to da su se odvijali odvojeno i da su presude stigle sa velikim vremenskim razmakom, sudu nije preostalo drugo nego da odredi uslovne kazne zatvora, posebno imajući u vidu olakšavajuće okolnosti koje su se javile prilikom presude iz 2025. godine, odnosno Srnecovo teško zdravstveno stanje.

Srnecu su, inače, nešto pre ubistva i samoubistva lekari rekli da mu je ostalo još dva ili tri meseca života, a tada je odlučio da u smrt povede i komšiju.

Do 2022. godine policija je, primila još četiri ili pet prijava Damira Novaka, ali nijedna od tih prijava nije bila za pretnju, već, na primer, za uništavanje živine i ometanje poseda, a u istom periodu i Srnec je nekoliko puta prijavljivao Novaka.

I jedan i drugi su, uglavnom, više puta do 2022. godine zvali policiju zbog nesuglasica oko međe, a te prijave su stale nakon što je Novak te godine dobio sudski spor protiv Srneca zbog međe.

Autor: D.Bošković