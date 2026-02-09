AKTUELNO

Beograd

GAZELA, AUTOKOMANDA I MOSTOVI ZAKRČENI! Popodnevni špic uzeo maha u prestonici, evo koje pravce izbegavati!

Izvor: Pink.rs, Foto: naxi.rs/kamere ||

Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – ogromne gužve su na Gazeli, Autokomandi, Brankovom i Mostu na Adi, kao i u Nemanjinoj ulici i kod Vukovog spomenika

Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – gužve su na svim većim saobraćajnicama i mostovima. Najkritičnije u Nemanjinoj ulici, kod Vukovog spomenika, na Gazeli, Autokomandi i Mostu na Adi.

Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su na svim većim saobraćajnicama, kao i mostovima.

Saobraćajne gužve su primetne u Nemanjinoj ulici, u oba smera, kao i na Brankovom mostu, ali i na Gazeli, Autokomandi i u smeru ka Terazijskom tunelu. Plavi most, auto-put na Novom Beogradu su takođe u kolapsu.

Autor: D.Bošković

