AKTUELNO

Beograd

IZMENE LINIJA GRADSKOG PREVOZA ZBOG RADOVA U KRUŠEVAČKOJ: Privremena promena trasa ka Kumodražu i Braće Jerković do 16. februara

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Radovi u Kruševačkoj ulici donose privremene izmene trasa linija 25, 25P, 26 i 26N ka Kumodražu i Braće Jerković. Vozila će ići alternativnim ulicama, dok u smeru ka gradu saobraćaju redovno.

Tokom radova u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, sutra od 9.00 časova ujutro pa do 16. februara, doći će do promena linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata Beograda za javni prevoz.

Vozila na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, će saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama.

Sekretarijat je saopštio i da će vozila na tim linijama, u smeru ka gradu, saobraćati redovnim trasama, preneo je Beoinfo.

Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta "Maksim Gorki" koje koriste vozila sa linija 46 i 55 u smeru ka Autokomandi, saopšteno je.

Autor: A.A.

#Braće Jerković

#Kumodraž

#gradski prevoz

#kruševačka

#linije

#trase

POVEZANE VESTI

Beograd

IZMENE U JAVNOM PREVOZU U BEOGRADU! Linije 25, 25P, 26 i 26N menjaju trasu zbog radova – pripremite se na obilaženje!

Beograd

PRIVREMENE IZMENE ZBOG RADOVA U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Evo koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

Beograd

Izmene u redu vožnje gradskog prevoza u Beogradu zbog dočeka Srpske Nove godine: Važi i u nedelju

Beograd

NOVE IZMENE U RADU GRADSKOG PREVOZA: Menjaju se trasa tramvaja, jedna linija se ukida!

Beograd

Promena režima rada linija javnog prevoza zbog manifestacije 'Ušće Novogodišnja trka 2025'

Beograd

VAŽNO ZA SVE NOVOBEOGRAĐANE I ZEMUNCE! Velike izmene u saobraćaju od kružnog toka u smeru ka centru Beograda