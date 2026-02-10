AKTUELNO

Beograd

Promene na linijama javnog prevoza zbog radova u Kruševačkoj ulici: Evo kuda voze autobusi

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Tokom radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, od 10. februara od 9 časova do 16. februara, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

"Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Kruševačke ulice na posmatranoj deonici, zbog čega će vozila javnog prevoza na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama", precizira se u saopštenju.

Dodaje se da će vozila na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta "Maksima Gorkog" koje u postojećem režimu koriste vozila sa linija 46 i 55 u smeru ka Autokomandi.

Autor: S.M.

#Beohgrad

#autobusi

#izmene

#kruševačka

POVEZANE VESTI

Beograd

OD DANAS PA DO 18. APRILA: Izmena režima rada javnog prevoza u Ustaničkoj ulici

Beograd

Izmene u saobraćaju zbog radova u OVOJ BEOGRADSKOJ ULICI: Danas i sutra izmene linija javnog prevoza!

Beograd

OVA ULICA U BEOGRADU ZATVARA SE ZA SAOBRAĆAJ: Zbog radova, danas i sutra, 4 linije menjaju trasu

Beograd

IZMENE NA LINIJAMA JAVNOG PREVOZA ZBOG VOJNE PARADE U BEOGRADU: Promene od danas pa do 25. septembra, obustavlja se saobraćaj u ovim ulicama

Beograd

JEDNA LINIJA SE UKIDA, USPOSTAVLJA SE PRIVREMENA: Izmena javnog prevoza zbog redovnog održavanja u Ulici gospodara Vučića

Beograd

Obratite pažnju, od danas izmene na ovim linijama prevoza: Ulica gospodara Vučića se potpuno zatvara zbog radova