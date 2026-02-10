DELOVI RAKOVICE BEZ VODE 30 SATI: Isključenje u ponoć! U četvrtak će slavine biti suve i u OVIM delovima Zemuna

Vodosnabdevanje dela opštine Rakovica biće obustavljeno na 30 sati zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda, najavilo je Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija". U saopštenju se navodi da će do prekida u vodosnabdevanju doći sutra u ponoć i da će potrošači biti bez vode do petka, 13. februara u 6 časova.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića, Vareškoj, Patrijarha Dimitrija, Ribarčevoj, Blaznavčevoj, Oslobodilaca Rakovice, Oslobođenja, Miška Kranjca, Dimitrija Koturovića, Bogdana Žerajića, Stanka Paunovića Veljka, Trstenjakovoj, Natoševićevoj, Jelke Bojkić Makavejev, Hasanaginicinoj, Vrbničkoj, Braće Marinković, Guslara Peruna i okolnim ulicama.

U četvrtak će od 9 do 20 časova bez vode ostati potrošači u delu opštine Zemun zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda.

Vodosnabdevanje će u tom periodu biti obustavljeno u ulicama Široki put (sa pripadajućim ulicama), Vojvode Novaka (sa pripadajućim ulicama), Vojvođanskih brigada (od Širokog puta do Stanka Tišme), Save Grkinića i Branislava Barišića Doktora (sa pripadajućim ulicama).

Beogradski vodovod apelovao je na građane da pripreme neophodne zalihe vode a u delovima grada koji će ostati bez vode biće postavljene auto-cisterne.

"Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs", stoji u saopštenju.

Autor: A.A.