Menja se red vožnje za praznike! Evo kako će funkcionisati prevoz u Beogradu na Sretenje

Ukoliko planirate kretanje gradom tokom predstojećeg praznika, budite spremni na izmene.

Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije – Sretenja, u javnom prevozu u Beogradu biće primenjen poseban režim rada, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama važiće nedeljni red vožnje, što znači znatno ređe polaske na većini trasa.

Izmene traju dva dana

Ovaj režim neće važiti samo na dan praznika, već će se primenjivati i u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara. Građanima se savetuje da unapred provere termine polazaka kako bi izbegli duga čekanja na stanicama.

Podsećamo, Grad Beograd je takođe objavio i radno vreme ostalih dežurnih objekata, apoteka i trgovinskih lanaca za praznične dane, o čemu se detaljnije možete informisati na linku OVDE.

Autor: Dalibor Stankov