HARD ROCK CAFE STIŽE U BEOGRAD! PRVI HARD ROCK CAFE U SRBIJI OTVARA SE NA TRGU REPUBLIKE

Hard Rock zvanično širi svoje poslovanje na Srbiju otvaranjem svoje prve lokacije u zemlji. Novi restoran biće smešten na Trgu republike, u samom srcu grada, predstavljajući značajnu prekretnicu za Hard Rock u ovom delu Evrope i otvara novo poglavlje na urbanoj i kulturnoj mapi Beograda.

Dolazak Hard Rock Cafe-a u srpsku prestonicu dodatno učvršćuje poziciju Beograda kao regionalnogcentra muzike, zabave i savremenog urbanog života. Trg republike, kao simbol susreta istorije,kulture i svakodnevnog ritma grada, predstavlja prirodan izbor za brend koji već decenijamapovezuje ljude širom sveta kroz muziku, gastronomiju i autentična iskustva.

Hard Rock Cafe donosi prepoznatljivo Hard Rock iskustvo – spoj vrhunske kuhinje, snažnog muzičkogidentiteta i originalnih muzičkih memorabilija iz jedne od najvrednijih kolekcija te vrste na svetu.Prostor je osmišljen kao mesto gde se energija grada susreće sa međunarodnim nasleđem brenda,stvarajući novo mesto okupljanja za lokalnu publiku i goste iz celog sveta.

Enterijer restorana krasiće pažljivo odabrane originalne memorabilije legendarnih izvođača međukojima su: Michael Jackson, Madonna, Elton John, Whitney Houston, Guns N’ Roses, Metallica, U2,The Rolling Stones i mnogih drugih, čime Beograd postaje deo globalne Hard Rock mreže gradovakoji čuvaju i slave istoriju popularne muzike.

Na meniju će se naći najpoznatiji Hard Rock klasici, uključujući čuveni Legendary® Burger, Nachos,kao i izbor prepoznatljivih koktela, među kojima se izdvaja kultni Hurricane®. Pored globalnoprepoznatljivih specijaliteta, ponuda će biti prilagođena savremenim trendovima i lokalnomsenzibilitetu.

„Današnji dan predstavlja uzbudljivu prekretnicu za Hard Rock jer sa ponosom otvaramo naš prviobjekat u Beogradu i po prvi put donosimo brend u Srbiju. Beograd je grad neverovatne energije,bogate kulturne istorije i snažne povezanosti sa muzikom – vrednosti koje se u potpunosti poklapajusa duhom Hard Rock-a.Radujemo se dolasku gostiju, saradnji sa lokalnim talentima i doprinosudinamičnoj zabavnoj i ugostiteljskoj sceni Beograda u godinama koje dolaze“, istakao je Eric Martino,predsednik Cafe and Retail Division kompanije Hard Rock Cafe International.

Pored restorana, u okviru objekta se nalazi i Rock Shop®, zvanična prodavnica Hard Rock suvenira,koja će po prvi put biti dostupna u Srbiji, kao i prostor namenjen posebnim događajima, večerima saživom muzikom i tematskim okupljanjima tokom cele godine.

Otvaranjem Hard Rock Cafe-a na Trgu republike, Beograd se pridružuje svetskim metropolama kojekroz Hard Rock koncept objedinjuju muziku, kulturu i savremeni stil života – na mestu gde se gradsusreće, slavi i živi.

Servisne informacije:

Radno vreme:

Restoran: svakog dana, od 10:00 do 01:00 I vikendom od 10:00-02:00

Rock Shop (zvanična prodavnica): svakog dana, od 10:00 do 23:00

Ulaz je besplatan. *Za dane sa nastupima uživo predviđena je naplata ulaza.

Adresa: Trg Republike 5, Beograd, Srbija

O kompaniji Hard Rock®

Hard Rock International (HRI) jedna je od globalno najprepoznatljivijih kompanija, sa prisustvom u gotovo 80 zemalja i više od 300 lokacija, uključujući hotele, kazina, Rock Shop® prodavnice, prostore za nastupe uživo i Hard Rock Cafe restorane, bilo u vlasništvu, pod licencom ili pod upravljanjem. Počevši od gitare Erika Kleptona, Hard Rock danas poseduje najveću i najvredniju kolekciju autentičnih muzičkih memorabilija na svetu, sa više od 88.000 eksponata izloženih širom planete.

Globalni program lojalnosti Unity™ by Hard Rock nagrađuje članove za aktivnosti u kojima uživaju u okviru objekata koji učestvuju u programu. Pored toga, Hard Rock Digital ističe iskustva sportskog klađenja i iGaming-a kroz proizvode inspirisane Hard Rock duhom, namenjene igračima širom sveta. Hard Rock International dobitnik je brojnih priznanja u oblastima turizma, ugostiteljstva, gejminga, zabave i hrane i pića. Kompanija trenutno ima investicioni kreditni rejting kod vodećih agencija: S&P Global Ratings (BBB) i Fitch Ratings (BBB). Više informacija dostupno je na www.hardrock.com i shop.hardrock.com.

Autor: A.A.