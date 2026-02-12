Nezgoda na Novom Beogradu: Automobil izleteo s puta i udario u stub kod Belvila

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u neposrednoj blizini naselja Belvil, večeras se dogodila saobraćajna nezgoda kada je putničko vozilo udarilo u stub ulične rasvete.

Do udesa je došlo iz za sada nepoznatih razloga, a od siline udara na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta. Na licu mesta su pripadnici policije koji vrše uviđaj.

Stanje učesnika i saobraćaj Trenutno nema zvaničnih informacija o stanju vozača, kao ni o tome da li je u automobilu bilo još putnika.

Iako su policijska vozila na terenu i zauzimaju deo kolovoza, nema zastoja u saobraćaju na ovoj deonici. Vozila prolaze nesmetano, ali se vozačima koji se kreću ka Mostu na Adi savetuje dodatni oprez zbog prisustva službi na putu.

Više detalja o uzrocima ove nezgode biće poznato nakon što policija završi istragu.

Autor: Dalibor Stankov

