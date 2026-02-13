MENJA SE SAOBRAĆAJ U BULEVARU DESPOTA STEFANA - 12 linija gradskog prevoza ima novu trasu: Evo kuda idu, i do kada

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru despota Stefana (Stari grad), na delu od zone raskrsnice sa Cetinjskom do zone raskrsnice sa Ulicom braće Jugovića, od 13. do 15. februara do 6 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Vozila sa linija 16, 27E, 35, 58 i 95 će saobraćati na sledeći način - smer ka Terazijskom tunelu - Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, Trg republike, Makedonska, Dečanska i dalje redovnim trasama. Smer ka Pančevačkom mostu: Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar Despota Stefana i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 27N i 32N će saobraćati na sledeći način - smer ka Vukovom spomeniku - Terminus „Trg republike”, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.

Vozila sa linija 32E i 43 će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)”.

Vozila sa linije 95N će saobraćati na sledeći način - smer ka Pančevačkom mostu -Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar Despota Stefana i dalje redovnom trasom. Smer ka Terazijskom tunelu - Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike”, Braće Jugović, Makedonska, Dečanska i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 101N i 105N će saobraćati na sledeći način - smer ka Pančevačkom mostu: Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama. Smer ka Studentskom trgu: Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, Francuska, Vase Čarapića i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta osim stajališta "Dušanova” (šifra st. #530 – smer ka Trgu republike) u Francuskoj ulici.

