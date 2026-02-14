PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU: 123 intervencije u noćnoj smeni, 32 na javnom mestu

Žena stara 48 godina poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kod Orlovače, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća, u kojoj je, takođe, teško povređen 50-godišnji muškarac, dogodila se u 20.44 časova kod obilaznice i isključenja za Orlovaču.

U još tri udesa koja su se tokom noći dogodila, dve osobe su zadobile lakše povrede.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 123 intervencije dok su 32 bile na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa visokim pritiskom i bolom u grudima.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je sinoć da je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica poginula tokom večeri u teškoj saobraćajnoj nesreći u okolini Beograda.

Ječmenica je izgubila život u sudaru šlepera i automobila na petlji Orlovača, koja se dogodila sinoć nešto pre 21 čas.

- U teškoj saobraćajnoj nesreći večeras u okolini Beograda život je izgubila jedna od naših najboljih teniserki u istoriji Srbije i nekadašnji selektor reprezentacije Tatjana Ječmenica. Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano - naveo je Dačić na Instagramu.

Autor: A.A.