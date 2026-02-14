Pijani, umorni i tehnički neispravni: Jezivi rezultati kontrole autobusa i teretnjaka u okviru ROADPOL akcije

ROADPOL akcija pojačane kontrole saobraćaja pokazala je zabrinjavajuće podatke, posebno kada je reč o teretnim vozilima.

Teretna vozila 🚛

Kontrolisano je 8.013 vozila, a otkriveno čak 6.377 prekršaja:

1.188 - prekoračenje dozvoljenog vremena upravljanja

505 - zloupotreba tahografa

697 - neposedovanje propisane dokumentacije

634 - nekorišćenje sigurnosnog pojasa

477 - prekoračenje brzine

23 - upravljanje pod dejstvom alkohola

2 - upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

179 - tehnički neispravna vozila

Autobusi 🚎

Kontrolisano 699 autobusa, evidentirano 300 prekršaja:

65 - prekoračenje vremena upravljanja

38 - zloupotreba tahografa

23 - neposedovanje dokumentacije

12 - tehnički neispravni autobusi

U odnosu na prethodne slične akcije, evidentiran je veći broj prekršaja vozača teretnih vozila. Ovi podaci nisu statistika, iza svakog prekršaja krije se realna opasnost i mogućnost da se nečiji život zauvek promeni. Umor, brzina, alkohol i tehnički neispravna vozila u prevozu tereta i putnika ne ugrožavaju samo vozače, već svakoga ko se nađe na putu.

Akcija se sprovodi do kraja ove nedelje, a kontrole će biti nastavljene širom Srbije.

Bezbednost nema alternativu. Pravila u saobraćaju važe za sve.

Autor: D.Bošković