Pijani, umorni i tehnički neispravni: Jezivi rezultati kontrole autobusa i teretnjaka u okviru ROADPOL akcije

ROADPOL akcija pojačane kontrole saobraćaja pokazala je zabrinjavajuće podatke, posebno kada je reč o teretnim vozilima.
Teretna vozila 🚛
Kontrolisano je 8.013 vozila, a otkriveno čak 6.377 prekršaja:
1.188 - prekoračenje dozvoljenog vremena upravljanja
505 - zloupotreba tahografa
697 - neposedovanje propisane dokumentacije
634 - nekorišćenje sigurnosnog pojasa
477 - prekoračenje brzine
23 - upravljanje pod dejstvom alkohola
2 - upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci
179 - tehnički neispravna vozila
Autobusi 🚎
Kontrolisano 699 autobusa, evidentirano 300 prekršaja:
65 - prekoračenje vremena upravljanja
38 - zloupotreba tahografa
23 - neposedovanje dokumentacije
12 - tehnički neispravni autobusi
U odnosu na prethodne slične akcije, evidentiran je veći broj prekršaja vozača teretnih vozila. Ovi podaci nisu statistika, iza svakog prekršaja krije se realna opasnost i mogućnost da se nečiji život zauvek promeni. Umor, brzina, alkohol i tehnički neispravna vozila u prevozu tereta i putnika ne ugrožavaju samo vozače, već svakoga ko se nađe na putu.
Akcija se sprovodi do kraja ove nedelje, a kontrole će biti nastavljene širom Srbije.
Bezbednost nema alternativu. Pravila u saobraćaju važe za sve.
Autor: D.Bošković