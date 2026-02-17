Biće još snega u Beogradu, jedan deo će biti zavejan: Evo gde se očekuje i do 10 centimetara

Tokom jutra veoma jaka kiša zahvatila je i Beograd. Temperatura je bila 4°C. U nastavku jutra kiša je na južnom obodu grada prešla u obilni sneg, a došlo je i do formiranja snežnog pokrivača.

U ovom času temperatura je opala na 1°C i jaka kiša prešla je u obilni sneg na području celog Beograda.

Sa leve strane Dunava i Save, koji su najniži delovi grada, pada uglavnom susnežica, uz kišu, ali i sneg, uz tek simbolično formiranje pokrivača, uglavnom na vozilima, travnjacima i krovovima.

U ostalim, naročito višim delovima grada očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 2 do 5 cm, a na južnom obodu Beograda, odnosno u naseljima južnog oboda Beograda i prema Avali i Kosmaju očekuje se da za kratko vreme napadne 10 cm snega.

Sneg je praćen i pojačanim severozapadnim vetrom.

Dakle, nakon jutarnjih 4, trenutna temperatura u Beogradu je 1°C i do kraja dana biće oko 0 stepeni, uz prestanak padavina tokom večeri.

Sutra ujutro slab mraz i 0 stepeni, tokom dana sunčanije i toplije, temperatura do 10 stepeni.

U četvrtak osetno toplije, temperatura i do 15 stepeni.

U petak novo zahlađenje, slično današnjem, uz kišu, sneg i jak vetar.

U subotu ledeni dan.

Sledeće sedmice suvo i osetno toplije.

Autor: Marija Radić