Saobraćajna nezgoda u Borči: Žena lakše povređena i prevezena u Urgentni centar

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Borči, povređena je ženska osoba stara 40 godina, potvrđeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila oko 19.15 časova u ulici JNA kod broja 59. Prema prvim informacijama, reč je o lakšim telesnim povredama, a povređena žena je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Intervencija i na Pančevačkom mostu

Jutros u 5.42 časova dogodio se još jedan udes na Pančevačkom mostu. Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na teren, a prema preliminarnim procenama, povrede učesnika su lakše prirode.

Tokom protekle noći, beogradska Hitna pomoć imala je pune ruke posla sa ukupno 120 intervencija, od kojih je 15 obavljeno na javnim mestima. Pomoć lekara najčešće su tražili hronični bolesnici zbog uobičajenih zdravstvenih tegoba.

Autor: Dalibor Stankov