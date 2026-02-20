JELEN, VUK I NAJSTARIJI ALIGATOR NA SVETU! Ekipa portala Pink.rs u ZIMSKOJ poseti Beogradskom zoološkom vrtu - Evo koja životinja je bila ZVEZDA DANA (FOTO)

Ekipa portala Pink.rs provela je dan u srcu prestonice, u čuvenom Beogradskom zoološkom vrtu, smeštenom na Kalemegdanu, gde i tokom zimskih dana vlada prava mala džungla.

Iako je temperatura bila niska, brojni Beograđani ali i turisti odlučili su da vikend provedu upravo ovde. Porodice sa decom, mladi parovi, pa čak i stariji sugrađani šetali su stazama vrta, uživajući u susretima sa omiljenim stanovnicima.

PONOSNI JELEN

Na samom početku obilaska dočekao nas je veličanstveni jelen, koji je mirno posmatrao prolaznike, ponosno stojeći na blagom uzvišenju svog prostora. Njegovi rogovi delovali su još impozantnije na zimskom suncu.

OPREZNI VUK

Nedaleko odatle, u svom ograđenom delu, šetao je vuk – budan, oprezan, sa pogledom koji kao da prati svaki pokret posetilaca. Deca su sa divljenjem pokazivala prstom, dok su roditelji objašnjavali zanimljivosti o ovoj životinji koja uvek budi posebnu pažnju.

MUJA - NAJSTARIJI STANOVNIK VRTA

Posebnu pažnju, kao i uvek, privukao je legendarni aligator Muja, najstariji stanovnik zoo vrta, ali i najstariji aligator na svetu. On je prava beogradska atrakcija i simbol Beogradskog zoološkog vrta, bez koga ni jedna poseta ne bi bila kompletna.

U svom toplom prostoru, mirno je ležao, gotovo nepomičan, ali dovoljno impresivan da oko njegovog staništa stalno bude okupljena grupa posetilaca koji su sa nestrpljenjem čekali svaki njegov pokret.

TIGAR - GOSPODAR SVOG PROSTORA

Ništa manje pažnje nije izazvao ni tigar, koji je energično koračao duž ograde svog prostora. Njegova snaga i elegancija ostavljaju bez daha, a svaki njegov pokret prati se u tišini.

Uprkos hladnijem vremenu, činilo se da životinje uživaju u svežem vazduhu, dok su posetioci sa osmehom i strpljenjem čekali priliku da ih bolje osmot­re.

FOKA - MILJENICA NAJMLAĐIH

Veliku radost mališanima donela je i foka, koja je neumorno ronila i izranjala, kao da je svesna da je prava zvezda dana. Svaki njen skok iz vode bio je ispraćen aplauzom i osmesima. Roditelji su strpljivo čekali trenutak da zabeleže fotografiju dok ova razigrana stanovnica bazena uživa u pažnji koju je dobila.

ŠIMPANZA - NAJBLIŽI ROĐAK ČOVEKA

U delu predviđenom za primate, šimpanza je izazvala pravu gužvu. Radoznalo je posmatrala posetioce, povremeno gestikulirajući i kao da "komunicira" sa okupljenima. Njeni izrazi lica i pokreti ruku posebno su fascinirali decu, koja su pokušavala da oponašaju njeno ponašanje.

ZIMA NE SMETA PRAVIM LJUBITELJIMA PRIRODE

Iako kalendar kaže da je zima, atmosfera u zoo vrtu bila je sve samo ne hladna. Smeh dece, škljocanje foto-aparata i uzbuđeni komentari stvarali su toplu, porodičnu energiju.

Beogradski zoološki vrt još jednom je pokazao da je jedno od omiljenih mesta za beg od gradske gužve - prostor gde priroda i grad žive u skladu, a susret sa divljim svetom traje tokom cele godine.

Autor: Iva Besarabić