Velike izmene u prevozu na Banjici, radovi počinju od ponedeljka

Tokom izvođenja radova na sanaciјi kvara na kanalizacionoј mreži u ulici Paunova (Voždovac), na delu od zone raskrsnice sa ulicom Baštovanska do okretnice „Banjica 2“ u periodu od 23. do 27.02.2026. godine, doći će do promena u radu liniјa јavnog prevoza, javlja Sekretarijat za javni prevoz.

Za vreme izvođenja radova predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaј, pa će vozila јavnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Troleјbuska liniјa broј 40 će saobraćati skraćeno do stare okretnice „Banjica“ i nosiće oznaku 40L.

Autobuske liniјe broј 41A i 78 će promenu smera vršiti ulicama Crnotravska, Paunova, Baštovanska, Bulevar oslobođenja, kružni tok Bulevar oslobođenja, Save Maškovića i Crnotravska, Crnotravska i dalje redovnim trasama prema bolnici „Dr Dragiša Mišović



Autobuske liniјe broј 401 i 402:

- u smeru ka podavalskim naseljima će saobraćati ulicama Bulevar oslobođenja, kružni tok Bulevar oslobođenja, Save Maškovića i Crnotravska, Crnotravska, Paunova, Baštovanska, Bulevar oslobođenja, Bulevar ЈNA i dalje redovnim trasama;

- u smeru ka gradu će saobraćati ulicama Bulevar ЈNA, Bulevar oslobođenja, Baštovanska, Paunova, Crnotravska, kružni tok Bulevar oslobođenja, Save Maškovića i Crnotravska, Bulevar oslobođenja i dalje redovnim trasama

Autobuske liniјe broј 403, 405, 406, 407, 408, 409 i 503

- u smeru ka podavalskim naseljima će saobraćati od okretnice „Voždovac“ ulicama, Bebelova, Bulevar oslobođenja, Bulevar ЈNA i dalje redovnim trasama

- u smeru ka okretnici „Voždovac“ će saobraćati ulicama Bulevar ЈNA, Bulevar oslobođenja, Baštovanska, Paunova, Crnotravska, kružni tok Bulevar oslobođenja, Save Maškovića i Crnotravska, Save Maškovića do okretnice „Voždovac“



Prigradske autobuske liniјe broј 450, 451, 451A, 466, 470, 470A, 474, 491 i 491A:

- u smeru ka Sopotu i Mladenovcu će saobraćati od okretnice „Voždovac“ ulicama, Bebelova, Bulevar oslobođenja, Bulevar ЈNA i dalje redovnim trasama;

- u smeru ka okretnici „Voždovac“ će saobraćati ulicama Bulevar ЈNA, Bulevar oslobođenja, Baštovanska, Paunova, Crnotravska, kružni tok Bulevar oslobođenja, Save Maškovića i Crnotravska, Save Maškovića do okretnice „Voždovac“

Noćne liniјe broј 401N i 405N:

- u smeru ka podavalskim naseljima će saobraćati od okretnice „Voždovac“ ulicama, Bebelova, Bulevar oslobođenja, Bulevar ЈNA i dalje redovnim trasama;

- u smeru ka gradu će saobraćati ulicama Bulevar ЈNA, Bulevar oslobođenja, Bebelova i dalje redovnim trasama.



Privremeno se uspostavljaјu staјališta:

„Paunova 1“ u ulici Baštovanska u visini tramvaјske okretnice „Banjica“ odnosno u visini EDB stuba koјi se nalazi oko 75 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Paunova – smer ka ulici Bulevar oslobođenjaa za liniјe br. 41A i 78

„Baštovanska 1“ u ulici Baštovanska kod kućnog broјa 2lj, na poziciјi ED stuba koјi se nalazi oko 40 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Nea Pandeli – smer ka ulici Paunova za liniјe br. 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503, 450, 451, 451A, 466, 470, 470A, 474 i 491

„Bulevar oslobođenja 1“ u ulici Bulevar oslobođenja koјa se nalazi u zoni raskrsnice ulici sa ulicom Milovana Markovića – smer ka Sopotu i Mladenovcu za liniјe br. 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503, 450, 451, 466, 470, 470A, 474, 491, 491A, 401N i 405N

