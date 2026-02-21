Centar Beograda bez struje: Ovo su tačne adrese

Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje.

Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji beogradske opštine Stari grad.

Bez struje, u periodu od 08:30 do 14:00 sati, ostaće potrošači koji stanuju u ulicama: Carigradska 2-2F/8, Đorđa Jovanoviča 21, Drinčićeva 2-14,1-9, Džordža Vašingtona 3-3, Gundulićev vencac 2, 6-10, 16-18, 22-28, 1-3, 9-15, 25-29V/1, Knez Miletina 2-20, 28-30, 1-17, 21-23, Šantićeva 2, 1-3.

O planiranim radovima i isključenjima struje, možete se blagovremeno informisati na sajtu Elektrodistribucije.

Autor: D.Bošković