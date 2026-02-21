HITNA POMOĆ U BEOGRADU IMALA 116 INTERVENCIJA: Pešak (60) teško povređen u udesu na Banovom brdu

Muškarac star 60 godina zadobio je teške povrede kao pešak u saobraćajnoj nezgodi na Banovom brdu protekle noći, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila u Požeškoj ulici u 00.30 časova, a muškarac je sa povredama glave prevezen u bolnicu.

U još dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile u toku noći, tri osobe su lakše povređene.

Jutros je izbio i požar u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu, ali za sada nema više detalja o tome.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 116 intervencija, od kojih je 14 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari i srčani bolesnici.

Autor: D.Bošković